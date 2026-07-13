„Независими за Пловдив“ искат отчет за депото в Цалапица

Общинските съветници от ППГОС „Независими за Пловдив“ внесоха питане до кмета на Община Пловдив относно състоянието на регионалното депо за битови отпадъци в село Цалапица, забавянето на ключови проекти в сектора и готовността на общината да изпълни европейските изисквания за управление на отпадъците.

Повод за питането са тревожните данни за нарастващото натоварване на депото, липсата на яснота относно неговото бъдещо развитие, забавянето на сепариращата инсталация и предупрежденията на Министерството на околната среда и водите, че България е изправена пред риск от сериозни европейски санкции заради неизпълнение на принципа „замърсителят плаща“ и високия дял на депонираните отпадъци.

В рамките на питането са поставени 19 конкретни въпроса, свързани с предприетите от Община Пловдив мерки за намаляване на количеството депонирани отпадъци, рекултивацията и разширяването на депото, реализацията на проекта за сепарираща инсталация, състоянието на пътната инфраструктура до депото, както и възможностите за финансиране по Програма „Околна среда“ 2021–2027. Общинските съветници настояват и за предоставяне на протоколите от заседанията на експертната работна група към Регионалното сдружение за управление на отпадъците за 2025 и 2026 година.

„Темата за депото в Цалапица не търпи повече отлагане. Гражданите имат право да получат ясни отговори какво прави Община Пловдив, за да намали депонирането на отпадъци, защо ключови проекти се бавят с години и как ще бъдат избегнати европейски санкции, които в крайна сметка ще бъдат платени от всички пловдивчани. Нашето питане е за прозрачност, конкретни срокове и поемане на отговорност“, заяви общинският съветник Илия Гатев.

От „Независими за Пловдив“ подчертават, че управлението на отпадъците е стратегическа тема за развитието на общината и изисква своевременни решения, ясна визия и публична отчетност.