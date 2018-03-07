Капана продава (СНИМКИ)
От кредитни карти до лотарийни билети
Кой каквото ще да казва обаче Капана продава. Факт! Продава дори територия за снимане. От реклами, през музикални клипове, TV шоута, до продукции на Холивуд и Боливуд.
Ъгълът на ул.“Златарска“ с „Христо Дюкмеджиев“ явно е дъблоко магично и обично от камерите място. В навечерието на 8-ми март кьошето отново е плац на рекламната индустрия. Галерия Лаутлиев днес се превръща в Цветарница, след като преди няколко месеца бе банкомат. Не може да се отречете, че малкото ъгловото помещение има добър маркетинг.
Репортерската ни разходка из съседните улици установи, че току до р-т Паваж е „открит“ нов обект „Губещи билети“, а до PLOVEdiv e „конкуренцията“ с име „Печеливши билети“. Заради двата „нови“ обекта за търкане на лотарийни билетчета бяха боядисани фасадите на сградите.
На Широкото е поставен фургонът с кетъринг за подкрепа на участниците в продукцията, от където наливат кафе даже на полицаите, които са концентрирани в района да помагат. Те пък се отчитат като актуват пътуващите търговци, разпространяващи чаршафи и кошници.
Колите на техническата част на екипа са завзели местата забранени за паркиране, и са сложили специалните разрешителни на предните стъкла на автомобилите.
453 коментари
See What Robot Vacuum Cleaners Uk Tricks The Celebs Are Using Robot vacuum cleaners uk (http://car.test.whweb.net/car/Bbs/home.Php?mod=space&uid=282028)
Why Cheap Robot Hoover Is Relevant 2024 robotic vacuuming device
New And Innovative Concepts That Are Happening With Robot Mop Best robotic vacuum cleaner uk
Tips For Explaining Robot Vacuum Cleaner Uk To Your Boss
Best robot vacuum Cleaner (https://www.scdmtj.Com)
Robot Vacuum And Cleaner Tools To Ease Your Everyday
Lifethe Only Robot Vacuum And Cleaner Trick Every Person Should Be Able
To robot vacuum and cleaner
15 Interesting Facts About Robot Cleaners Uk That You Never Knew Robot Vacuum Cleaners
Are You Responsible For The Auto Hoover Robot Budget?
10 Terrible Ways To Spend Your Money Robot Vacuum
What Is Best Robotic Hoover And How To Use What Is
Best Robotic Hoover And How To Use robotic hoovers (http://Bioimagingcore.be)
10 Things You’ve Learned In Kindergarden Which Will Help
You With Robot Vacuum Hoover self Cleaning robot Vacuum
10 Apps To Help You Control Your Robot Vacuum Cleaner best robot vacuum cleaners uk