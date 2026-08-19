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Планетариумът на Природонаучния музей отново посреща посетители

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 09:21ч, сряда, 19 август, 2026
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След временно прекъсване планетариумът възстановява своите прожекции и отново предоставя възможност на посетителите да се отправят на впечатляващо пътешествие сред звездите, планетите и необятния Космос.

Съвременната дигитална система на планетариума превръща купола в прозорец към Вселената и позволява на зрителите да се потопят в завладяващи космически истории. Посетителите могат да се насладят на прожекциите и да научат повече за тайните на Слънчевата система, звездите и далечните галактики.

Планетариумът вече работи с редовна програма, а билетът за него се закупува отделно от билета за музейната експозиция.

Възстановяването на работата на планетариума е още една възможност за посетителите да преживеят музея по различен начин – не само като място за среща с природата и нейните обитатели, но и като пространство за откриване на тайните на Вселената.

Регионален природонаучен музей – Пловдив ви очаква!

Елате да разгледате експозициите, а след това отправете поглед нагоре – към звездите. Космосът отново е част от музейното приключение.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 09:21ч, сряда, 19 август, 2026
0 137 1 минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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