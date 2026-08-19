Част от Кючук Париж остана без вода заради ремонт на „Калиакра“

Част от квартал „Кючук Париж“ остана без вода заради дейности по водопроводната мрежа в района на улиците „Димитър Талев“ и „Калиакра“, сигнализира читател на „Под тепето“.

По думите му частна фирма е извършвала дейности по водопроводното отклонение в непосредствена близост до пробива под жп линията. При работата е възникнал проблем, който читателят определя като хидравличен удар, вследствие на който са се скъсали тръби.

Официалната информация на ВиК – Пловдив потвърждава, че в района на ул. „Калиакра“ се извършват дейности от външна фирма. Като причина за спирането на водата дружеството посочва „превключване на нови водопроводни връзки от външна фирма“. Засегнат е районът около ремонтните дейности, а водоснабдяването ще бъде възстановено след приключването им.

От ВиК не посочват конкретен час за приключване на ремонта и възстановяване на водоснабдяването.

Снимки от мястото на ремонтните дейности, изпратени от читател на „Под тепето“.