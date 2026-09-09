Бомбоубежището под Бунарджика посреща разговор за потенциала на невидимите пространства

След като подземното скривалище под хълм Бунарджика в Пловдив се превърна в необичайно пространство за съвременно изкуство, мястото продължава да провокира и да търси възможности за бъдещето си. На 12 септември от 18:30 ч. там ще се проведе среща-дискусия „Потенциалът на невидимите пространства“, посветена на забравените места в градовете и възможностите те да получат нов живот.

Бомбоубежището, създадено с функцията да пази човешки живот в моменти на опасност, днес се превръща в място за среща, изкуство и разговор. След изложбата „Изгубени пространства“ то отново ще отвори врати, този път като пространство за идеи за бъдещето. По време на срещата ще бъде представена историята на бункерите и бомбоубежищата и начините, по които подобни пространства могат да бъдат преосмислени.

Адриана Диканчева и Иво Анев от Клуб „Смисъл“ ще разкажат за подземните пространства на София и инициативите за тяхното съживяване. Арх. Явор Панев от фондация „Оптимистас“ ще представи опита на ReBonkers във Варна- пример за трансформация на необичайно и дълго време неизползвано пространство в място за култура, събития и общност.

Разговорът ще постави и въпроса какво може да се случи с подобни „невидими пространства“ в Пловдив. Нужно ли е да ги пазим само като свидетелства на миналото или можем да им дадем ново предназначение? Кой трябва да направи първата крачка – институциите, гражданите или културните организации? Събитието е покана не просто да слезем под града, а да погледнем по различен начин към местата, които сме престанали да забелязваме.

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