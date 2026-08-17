Злато, три сребърни медала и олимпийска квота за Стилияна Николова

Стилияна Николова завърши с няколко отличия участието си на Световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт.

Българската гимнастичка спечели световната титла на бухалки, а в останалите финали завоюва сребърни медали в многобоя, на лента и в отборната надпревара. Николова си осигури и квота за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.

Титлата на бухалки е първото злато за България на финал на отделен уред от световно първенство от 25 години. Последната българка, печелила три световни титли на отделни уреди, е Симона Пейчева, която през 2001 г. триумфира на обръч, топка и бухалки в Мадрид.

След края на шампионата Николова благодари на Българската федерация по художествена гимнастика, на състезателките от ансамбъла и на всички, допринесли за успеха ѝ.

„От тук нататък следват още по-засилени тренировки, защото предстоят две тежки години и ще се борим за най-доброто“, заяви гимнастичката.

Тя допълни, че предпочита да запази личните си цели и мечти за себе си.

С успехите си във Франкфурт Николова затвърди позицията си сред водещите състезателки в художествената гимнастика и постави начало на подготовката си за олимпийския цикъл до Лос Анджелис 2028.

Снимка: International Gymnastics Federation – FIG