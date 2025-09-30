В Пловдив стартира кампания за безплатни профилактични прегледи „Здраве близо до теб“

В сградата на Областна администрация Пловдив ще бъде дадено началото на кампанията „Здраве близо до теб“, организирана под патронажа на областния управител проф. д-р Христина Янчева и със съдействието на Медицински център „Фючърмед“.

Инициативата цели да осигури безплатни профилактични прегледи за жители на 11 населени места в областта, като акцентът е върху хора от рискови групи – възрастни, пациенти с хронични заболявания и лица с ограничен достъп до здравни услуги.

Прегледите ще се извършват чрез модерни телемедицински станции Hubis Telemedicine Station, които позволяват измерване на основни здравни показатели като ЕКГ, кръвно налягане, кръвна захар и сатурация. Всеки участник ще получи консултация със специалисти и индивидуални здравни препоръки.

За откриването на кампанията телемедицинската станция ще бъде разположена в сградата на Областната администрация в Пловдив.