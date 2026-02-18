Профилактичните прегледи в УМБАЛ „Свети Георги“ откриха 3 карцинома на млечната жлеза само за няколко часа

Безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата по инициативата „Здраве за всички“ ще се проведат отново на 19 и 26 февруари 2026 г.



По време на организираните безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата във Втора клиника по хирургия на УМБАЛ „Свети Георги“ на през октомври 2025 г. бяха прегледани 40 жени. Прегледите се проведоха в рамките на инициативата на лечебното заведение „Здраве за всички“ и за пореден път доказаха решаващата роля на профилактиката за ранното откриване на онкологични заболявания.

Резултатите от профилактичната кампания показват, че при 4 от прегледаните жени са установени заболявания. След допълнителни изследвания и биопсии при 3 пациентки е открит карцином на млечната жлеза, а при една – доброкачествено образувание. Благодарение на навременната диагностика, заболяването е открито в ранен стадий, което позволява прилагането на щадящо и високоефективно лечение.

Трите пациентки с доказан карцином вече са обхванати от пълен диагностично-лечебен алгоритъм. При една от тях е взето решение за предоперативна химиотерапия, а останалите са успешно оперирани, като са извършени органосъхраняващи хирургични интервенции. При две от жените е приложена и сентинелна лимфна биопсия.

Втора клиника по хирургия към УМБАЛ „Свети Георги“ вече разполага с апарат от последно поколение за интраоперативна ехография, който дава възможност за изключително прецизна диагностика и насочена биопсия на млечната жлеза. Новата апаратура подпомага точната локализация на тумора, определянето на неговото разпространение и постигането на чисти резекционни линии, което е от ключово значение за извършването на пластични и органосъхраняващи операции. Апаратът позволява и прилагането на щадящи откъм радиация методи при сентинелната лимфна биопсия.

Специалистите подчертават, че съчетаването на редовна профилактика с модерна апаратура значително повишава шансовете за ранно откриване и успешно лечение на рака на гърдата.

Поради големия интерес и доказаната полза от профилактичните кампании, УМБАЛ „Свети Георги“ отново организира безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата на 19 и 26 февруари като призовава жените да се възползват от възможността за навременна профилактика, която спасява животи.

Прегледите ще се извършват в двата определени дни между 14.00 ч. и 16.00 ч. във Втора клиника по хирургия, ехографски кабинет, етаж 11, УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив само след предварително записване на тел. 0895 78 71 73.