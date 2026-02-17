Пловдив ще почете 153-та годишнина от трагичната гибел на Апостола на Свободата Васил Левски на 18 февруари 2026г., сряда.

В 10.00 часа в храм „Св. Св. Петър и Павел“ ще бъде отслужена панихида от ставрофорен свещеноиконом Тодор Тодоров – председател на храм „Св. Св. Петър и Павел“. Организатори на панихидата всяка година са родственикът на Апостола –д-р Петко Георгиев и Общински комитет „Васил Левски“.

В 11.00 часа започва поклонението пред паметника на Васил Левски на централната алея на Бунарджика с участието на представителни военни формирования – почетна рота, военен духов оркестър и венценосци, членове на Общински комитет „Васил Левски”, Комитет „Родолюбие”, НД „Традиция“ и СОСЗР.

Водещ на възпоменанието ще е Златко Павлов. Слово пред паметника ще произнесе Маргарита Джарова, художник, бивш дългогодишен директор на НХГ „Цанко Лавренов“, член на Общински комитет „Васил Левски“ Пловдив.

Церемонията завършва с полагане на венци и цветя на паметника на Апостола и едноминутно мълчание.

За да почетат делото и паметта на Апостола на свободата Васил Левски и да положат венци и цветя в церемонията ще участват Кметът на Община Пловдив, народни представители, Областният управител, Председателят на Общински съвет-Пловдив, командирът на „Съвместното командване на специалните операции“, заместник-кметове, кметове на райони, представители на общинската администрация и Областната управа, образователни и културни институции, политически и обществени организации, граждани и медии.

Маргарита Джарова е значима фигура в културния живот на Пловдив, утвърден художник и дългогодишен педагог. Тя заема поста директор на НХГ „Цанко Лавренов“ в Пловдив в продължение на много години (до 2011 г.). Под нейното ръководство училището затвърждава позициите си на водеща институция за млади таланти. Освен администратор, тя е отдаден учител, който е формирал поколения български художници, предавайки им не само техника, но и професионална етика.

Тя е активен член на Дружеството на пловдивските художници (ДПХ) и Съюза на българските художници (СБХ). Носител е на редица отличия за принос към българската култура и образование. Член е на Общински комитет „Васил Левски“ в Пловдив.