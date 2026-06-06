Олимпийският дух среща народните корени на спорта този уикенд в Пловдив

Този уикенд олимпийският дух среща духа на българските традиции в народните игри край Гребната база, предлагайки на пловдивчани и гостите на града разнообразие от активности, в които могат да се включат лично или като зрители.

Олимпийски ден на 06.06.2026

В съботния 6 юни Движение „Спорт за всички – Мама, татко и аз, Баба, дядо и внуче“ приключва първата част от своята годишна програма с национален крос „Олимпийски ден“. Инициативата е под егидата на Българския олимпийски комитет и Община Пловдив.

Поканени за участие са всички, които се чувстват готови. Домакините не са обявили никакви ограничения в годините или физическата подготовка. Трасетата обаче ще бъдат съобразени с възрастта. „Заповядайте с цялото семейство и нека заедно отбележим спорта и олимпийския дух! Бъдете наши скъпи гости на празника“, призовават домакините.

Официално стартът на Националния крос „Олимпийски ден“ е в 9,30 часа, а сборен пункт са трибуните на Гребна база.

Програмата на Движение „Спорт за всички“ продължава през есента с 50-и Международен маратон „Съединение“ и Национални пробези „Съединение“ за Деня на Съединението – 6 септември.

Турнир „Младост“ за Купата на Кмета

На 6 юни, събота, комплекс „Младост“ и басейнът с олимпийски размери на Пловдив приемат XII турнир по плуване „Младост 2026“ за Купата на Кмета. Организатори са Железничарски плувен клуб „Младост 91“ и Община Пловдив.

Надпреварата събира млади плувци от различни възрастови групи, като право на участие имат картотекирани състезатели към клубове, лицензирани от Българската федерация по плувни спортове, а всеки клуб има право да участва с неограничен брой състезатели.

Първите трима от всяка възрастова група ще получат медали, трите най-силни постижения по международната точкова система на ФИНА – и при момчетата, и при момичетата, ще получат награди, а състезателят с най-силно постижение от системата на ФИНА ще получи Купата на Кмета.

Откриването на XII Турнир по плуване „Младост 2026“ е от 9,50 часа, басейн „Младост“.

Български игри за деца и народните корени на спорта

На 7 юни, неделя, стадион „Пловдив“ предоставя терена си за голям събор на българските народни игри за деца (от 6 до 10 години).

Децата ще играят, докато им се играе. Възрастните ще си припомнят младостта, а малчуганите ще се докоснат до игри, за които никога не са чували, казват организаторите от Частно основно училище „Бъдеще“.

Целта, от една страна, е да се запазят традициите от този дял на българския фолклор за деца, а от друга – чрез естествено-приложните движения да се развие детската физическа и спортна дееспособност. Партньорска подкрепа за осъществяване на игрите ще осигуряват студенти от катедрата по физическо възпитание и спорт на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Началото е от 9 часа, входът е свободен за абсолютно всеки, който желае да запознае децата си с българските народни игри.

И още:

На 6 юни, събота, са финалите на сингъл от Държавното първенство на открито до 16 години, което се провежда на кортовете на Тенис клуб „Макс Про“ зад хангарите на Гребната база.

И през двата почивни дни продължава държавното първенство по художествена гимнастика, категория „А“ за девойки старша възраст и жени. Организатор на турнира, част от Държавния спортен календар на Българската федерация по художествена гимнастика, е СКХГ „Тракия“. В Пловдив се състезават грации от 42 клуба (след квалификации), а терен за първенството осигурява спортната зала на Пловдивския университет. Стартовете са от 9 часа.

Посетителите на Гребната база в Пловдив трябва да знаят, че част от пространствата около канала са заградени заради подготовката на II кръг от Световната купа по гребане, която ще се проведе между 12 и 14 юни 2026 година (включително).