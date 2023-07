Какво да правим в Пловдив (28.07–03.08)

Тази седмица в Пловдив ще слушаме мръсни приказки и ще се потопим в арабски нощи

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

28 юли

Театрална постановка „Съседите отгоре“

Лилия Маравиля, Силвия Петкова, Емил Марков и Иван Бърнев влизат в бурни отношения „по съседски“ в новата комедия „Съседите отгоре“. Адаптацията на хитовия испански филм от Сеск Гай ще дебютира на българската театрална сцена през режисьорския поглед на Емил Марков. Продуцент на спектакъла е Artvent.

Ана и Хулио са заедно от години. Времето и рутината обаче са ги отдалечили видимо необратимо. Те не се поглеждат, не се докосват, а конфликтите между тях са се превърнали в норма.

Докато не се нанасят в нов апартамент… Апартамент, в който постоянно се чуват викове и стонове от горния етаж. Може би от ревност, може би от завист и копнеж за по-пикантен живот, но тези звуци се превръщат в обект на постоянни спорове между Ана и Хулио.

Без да предупреди мъжа си, Ана кани съседите отгоре на гости, за да се опознаят и сприятелят. Хулио настоява да им направят забележка за шума, но Ана не иска да ги притеснява.

Вечерта се превръща в комичен сблъсък между сексуалната разкрепостеност на съседите отгоре и „стандартния“ начин на общуване и живот на Хулио и Ана. Двамата са изправени пред сериозно изпитание, защото съседите отгоре взривяват техния свят.

Избухва емоционална буря от взаимни обвинения, в която излизат наяве скрити недоволства и потиснати желания. Тази вечер съседите ще станат едновременно вдъхновители и жертви на едно емоционално цунами, породено от необичайно дръзко и изненадващо предложение.

Как да продължат след такава „силна“ вечер – това е въпросът пред Ана и Хулио!

Летен театър Бунарджика

20:30 часа

Ден на Ашурето

„Денят Ашуре“ е празник, който се чества по мюсюлманския календар, но води своя генезис от всички авраамични религии. Празникът се отбелязва на 10-ия ден от месец Мухарем по мюсюлманското летоброене. Според традицията на този ден мюсюлманите в България варят ашуре и го раздават на съседите си, независимо дали са християни или мюсюлмани. Ашурето е десерт от сварена и подсладена със захар пшеница, царевица, стафиди, орехи и други сухи продукти, според мястото и традицията на обществото. Отбелязването на Деня Ашуре е повод за сплотяване на цялото човечество и се счита за обща ценност на всички основни религии.

Организаторите отправят покана към пловдивчани да се включат в празника, който ще започне с кратко приветствие и пояснение за значението на посланията на “Денят Ашуре” за мир, солидарност, разбирателство, състрадание, толерантност. Освен раздаването на ашуре пред Джумая джамия, младежи в традиционни турски носии ще почерпят гостите и с турски шербет, а след това ще има ритуал – сема, посветен на празника, който ще бъде изпълнен от единствения дервиш в България – пловдивчанинът Васил Тосев.

За празника „Денят на Ашурето“ има няколко предания. Едното свързва празника със значението на думата „Ашуре“, която произлиза от наименованието на арабското число „ашера“ и означава „десет“. И понеже този празник се празнува на десетия ден от месец Мухаррем по ислямското летоброене – Хиджра е бил наречен – „Ашуре“ или „денят Ашуре“. Второто предание е свързано с Ноевия ковчег, където спасилите се от потопа намерили 10 вида храни и с тях приготвили това сладко, което, заради броя на съставките, нарекли ашуре.

„Денят Ашуре“ символизира позитивността, щастието, благодатта и затова от Мюсюлманското настоятелство и Районното мюфтийство в Пловдив пожелават на всички здраве, щастие и берекет.

Джумая Джамия

12:30 часа

5 години 7 Films Lab

Приятели, изминаха пет весели години, откакто положихме началото на на нашия скромен 7 Films Lab. Пет години, в които творяхме, забавлявахме се, потяхме се, умирисвахме се на цигари, направихме нови приятелества, организирахме базари и още какво ли не… По този повод имаме удоволствието да Ви поканим да отпразнуваме заедно нашия 5-ти рожден ден.

Както винаги сме Ви подготвили малки изненади и много веселба. Нашите приятели от бар Пощата ще ни зарадват със специално измислени за целта коктейли, а за музиката ще се прогрижат 7 Films Lab All Stars – denitza, waysie, Pink Tsonk & more, които ще представят специална лабораторна селекция.

Бар Пощата

20:00 – 02:00 часа

Shishkaveli & .Paff at Bally Club

Изпращаме последния петък на юли с Shishkaveli & .Paff

Заповядайте в Bally Club, очакваме ви с атрактивни летни коктейли, свежо настроение и приятната атмосфера на култовата ни уличка!

Bally Club

20:00 часа

29 юли

Концерт на Мелъди Гардо

Нежният глас на Мелъди Гардо ще звучи в Античния театър. Американската джаз звезда идва за първи път в България.

Критиците я сравняват с Ела Фицджералд и Нина Симон. Кадифеният й глас звучи нежно и вълнуващо като прошепнато откровение. Известната американска джаз и блус изпълнителка и автор на песни Мелъди Гардо идва за първи път в България. Концертът й ще бъде на 29 юли, в Античен театър, Пловдив.

Гардо е с ранга на джаз звезда от първия ешелон – нейният възхитителен кадифен глас звучи както на най-големите фестивали, така и на камерни зали. Името й е познато на всички любители на модерния джаз. Винаги нежни, пропити с дълбоко усещане за преживяване, песните на Гардо предизвикват силни емоции. Нейните изпълнения се отличават със същата бавност и обмисленост на интерпретациите – тя пее така, сякаш ти говори или мисли за нещо сама за себе си. Нейните джаз романи са посветени изключително на любовта, а текстовете им – невероятно поетични. Богатството на интонациите, преживяването на най-фините нюанси характеризират този необичаен и чувствен изпълнител.

Гардо е повлияна от блус и джаз изпълнители като Джуди Гарланд и Джордж Гершуин, както и латински музикални артисти. Многобройните й албуми са отдавна любими на слушателите – като My One and Only Thrill (2009) – продал над 1,5 млн. копия, платиненият The Absence (2012), събрал на едно място джаз, r’n’b, фолк и соул и хармонично съчетал музикалните традиции на Мароко, Португалия, Бразилия и Аржентина. А в издадения през 2020 г. Sunset in the Blue в първия сингъл “Little Something” тя си партнира с музикалната икона Стинг, който я нарича „изящна”.

По време на пандемията май 2020 г. Мелъди Гардо привлича вниманието на световните медии, като обявява в социалните мрежи кастинг за музиканти, които нямат възможност да работят заради ограниченията от COVID-19. С тяхна помощ тя създава виртуален оркестър и сингъла „От Париж с любов“.

През юни 2020 именно Мелъди Гардо открива отново записите в легендарното музикално студио Аби Роуд, което поради пандемията беше затворило врати за първи път от 90 години насам. Тя се включва дистанционно от Париж и записва с Кралската филхармония.

Античен театър

20:00 часа

Гала концерт на Даниел Бинели и Поли Фърман

Очакваме вълшебните звуци от пианото на виртуозната ПОЛИ ФЪРМАН и магичното очарование на „душата” на Аржентинското танго- бандонеонът – в изпълнение на този, който е бил член на секстета на АСТОР ПИАЦОЛА и танго оркестъра на ОСВАЛДО ПУЛИЕЗЕ – самият ДАНИЕЛ БИНЕЛИ!

Да се потопим в мистиката на АРЖЕНТИНКСКОТО ТАНГО в такова звездно присъствие е нещо, което винаги си заслужава!



ПЪРВА ЧАСТ:

MILONGA SIN NOMBRE

18:20 – 18:50 Урок по Аржентинско танго за всички, опитващи за първи път с Божина Ангелова и Илия Четроков (“Tango Con Elias”).

18:50 до 19:50 ч. –мини милонга за тангероси

Музика, подбрана от: DJ Elias – Илия Четроков (“Tango Con Elias”)

ВТОРА ЧАСТ:

КУЛМИНАЦИЯТА НА ВЕЧЕРТА!

20:00 до 21:00 ч. КОНЦЕРТ на нашите специални звезди на събитието, световно известните музиканти и посланници на танго културата: маестро Даниел Бинели (бандонеон) и маестра Поли Фърман (пиано). Те идват за втори път в България и отново единствено и само в Пловдив!



Даниел Бинели

Звезда в Аржентина и единствената жива легенда от оркестъра на АСТОР ПИАЦОЛА.

Световно известен композитор, аранжор, майстор на бандонеона. Бил е член на танго оркестъра на Освалдо Пулиезе и секстета на Астор Пиацола. През 1989г Даниел Бинели се присъединява към New Tango Sextet на Piazzolla и прави международно турне.

Бинели също така е широко признат, като най-изтъкнатият представител на музиката на Астор Пиацола.

Бил е гост-солист в много симфонични и танго оркестри по цял свят.

Сам по себе си опитен композитор, Бинели създава и аранжира музика за солови инструменти, квинтет, камерни и симфонични оркестри, танцова и филмова музика. Неговата гъвкавост му позволява да работи във всички танго стилове от миналото до настоящето.



Поли Фърман

Световно известен виртуозен пианист, музикален ръководител, педагог, водещ интерпретатор на музиката на Америка, тя пленява публиката с изключителни изпълнения на произведения от латиноамерикански композитори и, разбира се, творчеството на краля на Танго нуево – Астор Пиацола.

Поли Фърман е призната от The Japan Times за „Музикален посланик на Америка“. В многобройните си записи включва музика, повлияна от различните стилове на Латинска Америка. В своите турнета като солист, Фърман свири с престижни оркестри по целия свят.

Културен предприемач, Фърман е основател и артистичен директор на Pan American Musical Art Research, организация, която тя основава през 1984г, за да насърчи осведомеността и признателността за културите на Латинска Америка.

Концертна зала на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ (АМТИИ )

18:20 часа

Концерт на Soulfly

Soulfly идват в състав:

Max Cavalera – вокал, китари;

Zyon Cavalera – барбани, перкусии;

Mike Leon – бас, бек вокали;

Mike DeLeon – китара, бек вокал;

Концертът на Soulfly е част от европейското им турне, в подкрепа на последния им албум Totem, издаден на 5 август 2022 г.

Пловдив ще бъде домакин на историческо шоу! С гордост можем да заявим това, след като стана ясно, че българските hardcore легенди Last Hope се включват в концерта като специален гост!

Летен театър Бунарджика

20:00 часа

Taste the world with Multi Culti – Destination 1: Arabian Nights

Поглезете се с преживяване, вдъхновено от Близкия изток, без да се налага да купувате самолетни билети!

Пловдивските жеги са неизбежни по това време на годината, но ние каним вас и вашите приятели да опитаме заедно не просто да се справим с тях, но и да ги превърнем в част от едно екзотично, ориенталско преживяване!

От вас очакваме единствено присъствие, усмивки и добро настроение, а ние ще ви приготвим:

Интересни вкусотии, които още повече да допринесат за съвместната ни екскурзия на сетивата

Тематични авторски коктейли, вдъхновени от знойните арабски нощи

Една различна и цветна атмосфера, изпълнена със светлини и ухания

Ароматни наргилета, които да ни потопят във вълшебната култура на Изтока

А докато сетивата ни се наслаждават на храна, коктейли и атмосфера, Sulev ще ни поглези с тематични Organic House ритми.

Джинът няма да е в лампата, но ще бъде в бутилката и ще бъде инфузиран с традиционни арабски чайове.

Заповядайте да им се насладим заедно!

Multi Culti

19:00 часа

C-FUSION at Bally Club

Специален гост на Bally Club на 29 юли ще бъде една от легендите на електронната музикална сцена в България и резидент на Bedroom – C-FUSION!

В неговата селекция, ще чуете динамичен груви саунд и свежи вокали, който ще ви накарат де се забавлявате на макс цяла вечер!

Bally Club

20:00 часа

30 юли

Aрхитектурна работилница за деца

В нейното ателие участниците ще могат да се разходят из улиците на Филипопол – градът, който откриваме под днешен Пловдив. Ще се пренесат назад във времето и ще попаднат в забързания ритъм на античното ежедневие. Ще сравнят картите на съвременния Пловдив и античния Филипопол и ще се научат да се ориентират по тях.

Децата ще се запознаят с основните видове сгради, характерни за римските градове и накрая заедно ще създадат модел на града.

Минималната възраст на участниците е 6 години. Запишете се на имейл: [email protected]

Вход свободен!

Епископската базилика на Филипопол

11:00 – 12:30 часа

Нарисувай ЕМОЦИЯ – АБСТРАКЦИЯ

Как да използваме изкуството за да развием интуицията си и да трансформираме емоциите си?

Арт-терапията е терапевтичен метод, насърчаващ креативността и себеизразяването. Способства намаляването на стреса и подпомага преработването на травматични преживявания, осигурявайки различни от вербалните, а именно абстрактни форми на комуникация. Силата на подхода е в това, че осигурява достъп до имплицитното знание, пътят към което е интуицията във всеки един от нас.

УЧАСТНИЦИТЕ В ТОЗИ СЕМИНАР ЩЕ:

– се запознаем с процеса на интуитивно рисуване;

– се запознаем чрез преживяване с възможностите, които арт-терапията дава като алтернативна форма за комуникация и познание;

– работим с техника за осъзнаване на собствените си емоции и тяхното изразяване

Продължителност на събитието: 2 – 3 часа

Какво получавате ?

Рисуване в уютно ателие в Галерия Артистика

Всички необходими материали – платно, бои, четки, помощни материали

Всеки участник ще направи собствена картина

Асистиране по време на събитието на всеки участник, като ще започнем с подготовка свързваща мислите и емоциите ни с музиката

Всеки участник ще си тръгне с нарисуваната картина за спомен

Такса: 40 лв

Галерия АРТИСТИКА

18:00 часа

Kizomba meets Latino

През новата година към любимата ни музика ще добавим и щипка латино, въодушевени от

Очаква ни отново една невероятна екзотика,в която африканските ритми ще се слеят с кубинската обстановка на

Casa de Cuba .

Всяка неделя

Вход свободен.

CASA de CUBA

20:00 часа

Останалите събития може да проследите в единствения дигитален гид под тепетата.