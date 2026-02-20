Какво да правим в Пловдив (20.02– 26.02)

20 февруари

Дреднаути. Пиеса за женска публика

от Евгений Гришковец, режисьор Стоян Радев

Камерна зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Грамофонът

В този автобиографичен концерт-спектакъл зрителите ще бъдат заловени от интимната атмосфера и емоционалната сила на разказите от живота на самия актьор. Виктор Калев споделя с публиката своите преживявания, трудностите, надеждите и радостите, като на фона на популярни български песни създава истинско театрално шоу. Зрителите ще бъдат отнесени на пътешествие във времето, където ще се срещнат с моменти, които са оформили актьорската кариера и личността на Виктор Калев. „Грамофонът“ е история за мечтите, упоритостта и сбъднатите надежди, които са вдъхновение за всеки, който си поставя цели и се стреми към тях. Този спектакъл е възможността да бъдете част от вълнуващото пътешествие на един голям български артист. Присъствието в „Грамофонът“ е не само преживяване, но и почит към Виктор Калев и неговото изкуство. Не пропускайте тази неповторима възможност, купете своите билети сега и се потопете в света на Виктор Калев и неговите вълнуващи разкази и изпълнения.

Комплекс С.И.Л.А.

19:00 часа

Вграждане

„На всяка вода мост трябва, за да го тъпчат краката, да идват и да си отиват по техни си работи“

Държавен куклен театър Пловдив

19:00 часа

Karageorgiev • Boradjieva • Melin — Intimate Jazz Stories

Иван Мелин — тромбон с фин усет към нюанса: ту шепот, ту експлозия; инструмент, който разширява пространството на звука и превръща емоцията в движение.

Николай Карагьоргиев — китара с разказваческа линия: мелодичност и характер, в които блузът и соулът се преплитат естествено — между любов, тъга и светла радост.

Анна Бороджиева — вокал с изразителна дълбочина: пътеводител през спектъра на чувствата — от нежната интимност до сценичната кулминация, от тишината до върховото напрежение.

Това не е просто концерт, а диалог — между тембри, между импулс и тишина, между личното и споделеното. Очаквайте импровизации, които разкриват характера на изпълнителите, топлина в звученето и онова рядко усещане, че музиката мисли и говори — на езика на джаза, блуса и соула.

Една вечер, в която звукът създава смисъл, а сърцето остава внимателният слушател.

Джаз клуб В джаза

20:30 часа

P.I.F. LIVE IN PLOVDIV | ПИВОВАРНИЦА ФРИКС | 20 ФЕВРУАРИ | ПЕТЪК

Магията на група P.I.F. в Пивоварницата в Пловдив!

Елате, за да чуем любими парчета и да си припомним за ярката следа, която Димо остави във всички нас. Към групата се присъединяват Ерсин Мустафов (Jeremy). Музиката на P.I.F. е емоционално преживяване, което се помни дълго. Очаква ви един специален лайв в уникалната атмосфера на Пивоварницата с ограничен брой места!

Пивоварница FRIK&S

21:30 часа

SONAS : IRISH MUSIC & DANCE LIVE @ BBop Cafe

На 20.02 Петък ще можете да се присъединете към нас в BBop Cafe Plovdiv за специална вечер изпълнена с ирландска музика , танц , песни и поезия със Сонас ( думата на ирландски за щастие и късмет ).

Сонас е колектив от музиканти и танцьори като членовете му съставляват ирландци и българи. Във вечерта на изпълнението ще можете да чуете и видите :

Андрей Велков – баоран ( ирландски барабан ) синтезатор

Джак Кели – китара , бас и вокал

Фъргал О’ Муейлагон – глас , китара и ирландска традиционна флейта

Тома Чакъров – ирландска традиционна флейта

Очаквайте пъстро представяне на модерни и традиционни мелодии, песни , впечатляващ ирландски танц и поеми както на английски , така и на ирландски.

Bee Bop Café

21:00 часа

Марков/Веселинов/Пехливанов@Контрабас

Благоприлично ви каним на вечер посветена на творчеството, музиката и концепцията за джаз на великия джаз пианист Бил Евънс, без когото съвременната джаз музика не би звучала така умно, романтично, класически и легендарно.

В главните роли:

Мартин Марков – пиано

Веселин Веселинов -Еко – бас

Емил Пехливанов – барабани

Бар Контрабас

21:00 часа

ENPIC@Bally Club

Петък вечер е време да разпуснем – дълбок звук, клубна енергия и ритъм до късно.

Bally Club

21:00 часа

21 февруари

Хитър Петър

„Хитър Петър“ е весела и поучителна постановка, вдъхновена от българския фолклор и народния хумор.

Държавен куклен театър Пловдив

10:30 часа

11:45 часа

Петя и вълкът

Симфонична приказка за деца

Дом на културата „Борис Христов“

11:00 часа

МАРТЕНИЦАТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ

В навечерието на 1 март ще се потопим в историята, символиката и смисъла на тази древна традиция, съхранена и предавана през поколенията. Екипът на фондацията е подготвил образователен модул, който включва:

кратка презентация с историческа справка за произхода и развитието на мартеницата

разказ за нейната символика и значение за обществотопрактическо занятие – изработка на автентична мартеница на място

Културните практики, свързани с празнуването на 1 март, са вписани през 2017 г. в Представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството като мултинационална номинация на България, Северна Македония, Република Молдова и Румъния. Това е жива традиция, която и днес ни обединява, носи послания за здраве, вяра и ново начало.

Сред автентичната атмосфера на едно от най-значимите културни пространства на Пловдив – Епископската базилика на Филипопол, ще оживее традиция, носеща сила, памет и ценности – диалог между миналото и настоящето.

Нека заедно усетим силата и символиката на белия и червения цвят – цветове, които ни свързват през вековете.

Епископска базилика на Филипопол

11:00 часа

ПРЕМИЕРА ПЛОВДИВ I ИНДРИШЕ от Катерина Хапсали

Катерина Хапсали е разказвач, PR и сред най-продаваните автори на издателство „Колибри“. Нейно дело са бестселърите „Гръцко кафе“ и „Сливовиц“, „Хора“ и „Вкусни разкази“, а „През девет планини“ е сборник със стихотворения, също пожънал голям успех сред читателите. За романа си „Гръцко кафе“ Хапсали печели награда „Перото“ в категория проза за 2015 г., както и приза „Цветето на Хеликон“ за 2016 година. Любовта на читателите към нея не спира дотук.

А какво ни очаква в „Индрише“?

Когато Капитан Беноа, преуспял мъж с вълнуващо минало, решава да покани в имението си няколко свои съученици от гимназията, дори и не подозира, че сантименталната идея – някогашните приятели заедно да приготвят сладко от смокини, ще претърпи неочакван обрат…

„Индрише“ е болезнено откровена книга за липсите, които всички носим в себе си, и за неистовото ни желание да ги попълним или поне да ги маскираме пред света; разказ за опита ни да съхраним всичко важно в „бурканчето“ на живота си, и за препятствията, които неизбежно срещаме по пътя. Романът е и скъпоценно ковчеже, и кутията на Пандора – между кориците си е приютил много любов, но и най-низките страсти; галерия от прекършени мечти, но и химн на надеждата; есенцията на приятелството, но и тежестта на предателството.

Една вълнуваща история, разказана полифонично на единайсет гласа, в която всеки герой звучи автентично и разтърсва със своята лична съдба – неделима частица от онзи пъзел, който непрестанно подреждаме в търсенето на смисъл.

Orange Пловдив Център

16:00 часа

Международен ден на майчиния език

По повод Международния ден на майчиния език те каним на събитие, в което думите не просто да се говорят, а ще се преживяват. Английският, българският, ромският и турският език ще се превърнат в мисии, а специфичните за тях фрази – в тайни кодове.

Очаквай игрова атмосфера, неочаквани обрати и моменти, в които ще трябва да мислиш като истински полиглот – бързо, гъвкаво и с бързо обогатяващ се речник.

Всички дейности на ОП „Младежки център Пловдив“ са безплатни. Единственото, което е необходимо, е да заявиш предварително своето участие тук: https://forms.gle/oV25vAmjKS4hEnnY6

Младежки център Пловдив

18:00 часа

Dj Skill & Vinyl’s Homeplace „Soul Searchin’@Контрабас

„Vinyl’s Homeplace „Soul Searchin’ / Домъ на плочатa“ и неговия стопанин, DJ и повелител на винила -Стефан Skill Koлев.

В събота от 18.оо часа ви каним на вечерно джамбуре в бар Контрабас, където DJ Skill ще завърти плочите, а вие ще си пиете питиетата, ще си хапвате кюфтетата, а може и да се поровите в кейса му с продаващи се винили и да отнесете някой от тях вкъщи .

Стефан е майстор на пускането на jazz, soul, funk и groove.

Ще има много музика, ритъм, енергия, редки издания на грамофонни плочи от специална селекция на Vinyl’s Homeplace „Soul Searchin’ / Домъ на плочата.

Гарантираме, че ще е уютно, задушевно, музикално, пивко. А може и да си тръгнеш с нещо, което не си търсил, но имаш нужда да притежаваш.

Бар Контрабас

18:00 часа

Greek Folk Meets Jazz – Sofia Glavopoulou quartet

Среща на два свята — топлината на гръцката традиция и скитащият, свободен дух на джаза.

В сърцето на този проект стои удът — традиционен инструмент, носещ историите на вековете, вплитащ нежни мелодии и звуци, които пробуждат паметта.

В ръцете на София Главопулу удът се превръща в мост — в глас, който води диалог с нейното пеене, движейки се свободно из пейзажа на гръцките народни песни.

Същността на проекта се крие в съвместното съществуване: нишката на традицията се разгръща в разговор с хармониите и импровизационния език на джаза. Във всяко изпълнение търсим онзи мимолетен миг, в който миналото и настоящето се сливат в едно — където звуците се обединяват, за да разкажат отново историята на нашето място с уважение, въображение и любов.

Този проект нямаше да се осъществи без артистичния принос и приятелството на трима изключителни музиканти:

Miroslav Turiyski – пиано

Alexander Lekov – бас китара

Nacho Gospodinov – барабани

Джаз клуб В джаза

20:30 часа

Таралеща // Таралежков на 46 в Пловдив в Bee Bop Café // 21 Feb

Groovy рожден ден в Пловдив

Толкова ни хареса да празнуваме, че директно пренасяме купона от София в Пловдив за още една вечер музика и танци.

Митко, празнува 46 години купони и 23 на сцена!

На сцената – Очаквайте от момчета на група Таралеща-шоу, грууви звук, който смесва world music, фолклор, реге, ска и авторска енергия. Купон с много сърце и ритъм.

Bee Bop Café

21:00 часа

Sleep Token TRIBUTE / Children of Arcadia – 21.02.26

За 8 години от маскирана анонимна група до най-големите сцени в сферата на модерният метъл… Sleep Token са феномен в музикалната индустрия.

Половината музикални слушатели ги мразят, а другата половина ги… ОБОЖАВАТ!

Мистерията на успехът им може би се крие в маските? Кой знае… Но влиянието им върху света на музиката и върху новото поколение е вече факт.

Ако на вас ви се иска да се потопите в новото движение на модерната музиката на Sleep Token, заповядайте в бар Download, Пловдив да гледате Children Of Arcadia! Група вдъхновени от последния албум на титаните, които ще направят трибют концерт на 21.02.

Рок бар Download

21:00 часа

Plovdiv 21.02| The Powerpuff Girls Night EMO/ROCK edition + INNERGLOW live

Bring Me the Horizon, Three Days Grace, Thirty Seconds to Mars, Sleeping With Sirens, Fall Out Boy, Linkin Park, Three Doors Down, All Time Low, You Me At Six, Paramore, HIM, AC/DC, KORN, My Chemical Romance, Asking Alexandria, Papa Roach, Hollywood Undead, Thousand Foot Krutch, Twenty One Pilots, The Rasmus, Nickelback & ????????????????!

Със специалното участие преди партито на магнетичните INNERGLOW, които от сцената на Евровизия идват на сцената на PLOVDIV EVENT CENTER специално за вас и освен кавъри на любими рок хитове и своята електрично-магическа музика, ще представят и нова песен, която ще чуеш за първи път на живо! Това е твоят ЗНАК да бъдеш част от тази емоция, защото ще е незабравимо страхотен концерт и жестоко рок парти веднага след концерта!

Plovdiv Event Center

20:00 час

22 февруари

Храбрият дървар

Съвременна приказка с неочакван, храбър герой

Държавен куклен теаътър

10:30 часа

11:45 часа

Курс по плетене за деца

Курс по плетене ВЕСЕЛИТЕ БРИМКИ / за деца до 15г

Плетенето не е просто хоби – то учи на търпение и концентрация,

и дарява радост от създаването с ръцете.

Работя с малка група деца, които обичат да творят, да се

забавляват, и искат да си тръгнат с нещо, направено от самите тях.

подходящо за начинаещи

малка група и индивидуално внимание

приятна, спокойна и творческа атмосфера

Младежки център

21.02 – 22.02.2026

11:00 часа

Моето мъжко момиче

Какво ще стане, ако сте политик в разгара на мръсна политическа кампания, която жена ви е на път да провали, защото не е тази, за която я мислите?

Карла (Мая Бежанска) е шармантна и динамична жена, отдадена изцяло на мъжа си Франсоа (Михаил Билалов). Вече 30 години техният бляскав живот в сърцето на Париж не може да бъде разклатен от нищо. Но един ден Карла получава писмо с необикновена новина, засягаща миналото й. То се стоварва като парен чук върху главата на Франсоа и е на път да убие както кариерата му на политик, така и съвършения семеен тандем с Карла. И тъй като една беда никога не идва сама, осиновената им дъщеря Луиза (Теона Димова) и нейният бъдещ съпруг (Асен Данков)също имат какво да добавят в картинката.

Блестящ диалог, умни аргументи, сблъсък на крайни гледни точки и разбира се, нула политическа коректност, са само част от нещата, които една „малка“ тайна може да отприщи.

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

Изплети си шал на сърца 22.02

Бутикова Cozy Nosy работилница в Пловдив, в която ТИ ще изплетеш свое меко, топло и пухкаво шалче НА СЪРЦА с ръцете си.

Ще създадеш шал на сърца, който е едновременно красив, топъл и практичен – направен лично от теб.

Какво ще преживееш:

Ще изплетеш свое шалче на сърца, готово за носене още същия ден

Ще се потопиш в спокойна, уютна атмосфера с напитка по избор и вкусни изкушения

Ще твориш в малка група с лично внимание от нашите водещи

Ще работиш с прежди за плетене с пръсти от Pleta.bg, подходящи за абсолютно начинаещи

Всички материали са включени

Ще си тръгнеш с готов шал на врата си и приятно усещане за лекота и удовлетворение

Това не е просто плетене.

Това е време за забавяне, за грижа към себе си и за радост от това да създадеш нещо красиво със собствените си ръце.

Подходящо е както за подарък за любим човек, така и да си го запазиш само за теб.

Котка и Мишка Local

13:00 часа

