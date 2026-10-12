Тристранният съвет обсъжда правилата за заплатите и пенсионното осигуряване

Социалните партньори ще разгледат и нови предложения за изменение на Кодекса на труда

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) ще обсъди днес промени в нормативната уредба на работните заплати и допълнителното пенсионно осигуряване, както и законопроект за изменение на Кодекса на труда. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

В дневния ред са включени два проекта на постановления, внесени от министъра на труда и социалната политика. Единият засяга правилата за попечителските и консултативните съвети към фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания. Другият предвижда промени в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.

Участниците в заседанието ще разгледат и законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, внесен от Костадин Костадинов и група народни представители.

В края на септември Народното събрание прие на второ четене промени в Кодекса на труда, с които беше регламентиран нов механизъм за определяне на минималната работна заплата.

Според приетите текстове размерът ѝ ще се определя въз основа на четири критерия: покупателната способност на минималното възнаграждение и издръжката на живота, общото равнище и разпределението на заплатите, темпа на растеж на възнагражденията и дългосрочните равнища на производителността на труда в страната.