На тази дата през 1882 г. е обнародван първият Закон за общините и градското управление.

12 октомври е избран за празник на работещите в общинската администрация през 1998 г. от делегатите на Общото събрание на Национално сдружение на общините в Република България.

На 12 октомври се отбелязва Денят на българските общини и местното самоуправление. Датата е свързана с важен етап в изграждането на местното управление след Освобождението – на този ден през 1882 г. в Княжество България е обнародван Законът за общините и градското управление. С този закон се регламентира за първи път устройството и дейността на местните органи на държавната власт – общинските съвети, кметовете и техните помощници.

През 2021 г. с решение на Министерския съвет 12 октомври е определен официално за Ден на българската община и местното самоуправление.

Общините са основното ниво на публично управление, което е най-близо до ежедневието на гражданите. На местно ниво се решават въпроси, свързани с градската среда, улиците и инфраструктурата, образованието, социалните услуги, културата и управлението на общинската собственост.

Денят е повод да се припомни значението на местното самоуправление и отговорността на общинските власти за решенията, които пряко засягат живота на хората в населените места.