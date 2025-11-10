Тежки катастрофи в Пловдивско: един загинал, двама с опасност за живота

Мъж е загинал, а младеж е с опасност за живота след две катастрофи в петък в областта. Около 18.30 ч. в РУ-Асеновград постъпил сигнал за тежък пътен инцидент в отсечката между селата Долнослав и Новаково. По предварителни данни лек автомобил „Тойота“ блъснал движещ се по пътното платно 67-годишен велосипедист, чиято смърт е констатирана от пристигналия медицински екип. Колата управлявала жена на 66 години, пробите й за алкохол и наркотици са отрицателни.

По-рано същия ден, около 10.30 ч., служители от РУ-Труд пък били насочени към участъка между село Найден Герово и град Съединение, където лек автомобил „БМВ“ излязъл вдясно от платното за движение и се ударил в дърво. 23-годишният водач е транспортиран в пловдивска болница, лекари се борят за живота му.

Причините и обстоятелствата около двете пътни произшествия се разследват в рамките на досъдебни производства.

Пешеходка е пострадала сериозно при пътно произшествие в Пловдив. Според получения около 10.10 ч. в събота сигнал, на бул. „Никола Вапцаров“ извършващ маневра на заден ход товарен автомобил „Мерцедес“ ударил движещата се успоредно по пътното платно 63-годишна жена. Пострадалата е настана в болница с различни фрактури и контузии. Водачът на микробуса, на 49 години, е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, стойностите са отрицателни. Работата по досъдебното производство продължава разследващ полицай.