Румен Радев ще връчи втория проучвателен мандат в сряда

румен радев

Президентът Румен Радев ще връчи втория проучвателен мандат за съставяне на правителство на 14 януари от 10.00 часа. Той ще бъде даден на кандидата за министър-председател, посочен от втората по численост парламентарна група в 51-вото Народно събрание – „Продължаваме промяната – Демократична България“.

Информацията беше съобщена от прессекретариата на държавния глава.

Ден по-рано премиерът в оставка Росен Желязков получи първия мандат от името на ГЕРБ-СДС, но го върна веднага. Още преди това от ПП-ДБ обявиха, че също няма да реализират възможността за съставяне на кабинет и ще върнат мандата неизпълнен.

Ако и този път не бъде излъчено правителство, президентът отново ще трябва да назначи служебен кабинет и да насрочи предсрочни парламентарни избори, които по Конституция трябва да се проведат в рамките на два месеца.

