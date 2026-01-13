Издателство „Жанет 45“ обяви 29-ото издание на Националния конкурс за поезия „Иван Николов“ – една от най-престижните литературни награди у нас. Отличието е учредено през 1994 г. и вече повече от три десетилетия подкрепя и насърчава българските поети за високи постижения в съвременната лирика.

В новото издание могат да участват автори с поетични книги, написани на български език и издадени в периода от 1 януари до 31 декември 2025 г. Допускат се стихосбирки, публикувани както от български и чуждестранни издателства, така и самостоятелни издания на авторите, при условие че имат ISBN и отговарят на изискванията на конкурса.

Книгите се изпращат в три екземпляра – от издателства или директно от авторите – придружени с писмо, съдържащо адрес, телефон и имейл за контакт. Не се приемат антологии, сборници с избрани или събрани текстове, преиздадени книги, както и издания, смесващи поезия с други жанрове или представени в електронен, аудио и мултимедиен формат.

Крайният срок за участие е 30 януари 2026 г. Книгите се изпращат на адрес:

Издателство „Жанет 45“,

Пловдив 4004, бул. „Ал. Стамболийски“ 9,

за конкурса „Иван Николов“.

Тричленното жури ще бъде обявено публично заедно със списъка с номинираните книги в началото на март 2026 г. Името на носителя на наградата ще стане ясно на официална церемония на 20 март 2026 г., в навечерието на Световния ден на поезията.

Наградата включва пластика на художника Христо Гочев, диплом и парична премия в размер на 2600 евро.

Конкурсът носи името на поета, журналист и преводач Иван Николов (1937–1991) – автор на над 20 книги и блестящ преводач на Пушкин, Есенин, Цветаева, Окуджава и други руски класици.

През годините отличието са получавали едни от най-значимите имена в българската поезия, сред които Христо Фотев, Константин Павлов, Иван Цанев, Екатерина Йосифова, Георги Господинов, Александър Секулов, Петър Чухов, Марин Бодаков, Пламен Дойнов, Оля Стоянова, Яна Букова, Аксиния Михайлова, Надежда Радулова, Владислав Христов и още десетки автори.

С всяко ново издание конкурсът „Иван Николов“ затвърждава Пловдив като един от живите центрове на съвременната българска поезия и продължава да открива, отличава и подкрепя гласовете на днешната литература.