Радев: Има достатъчно запаси в „Лукойл“

„Лукойл“ разполага с достатъчно суровина за работа до средата на декември, а опасенията от недостиг на дизел са неоснователни. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на изслушване в Народното събрание.

По думите му в складовата база има 140 000 тона петрол, а още 420 000 тона предстои да бъдат разтоварени от три танкера, намиращи се в български териториални води. Премиерът уточни, че доставките вече са договорени, включително по отношение на цените и застраховките.

Потреблението е по-ниско от производството

Радев посочи, че месечното потребление на дизел в България е около 190 000 тона, докато производството на „Лукойл“ достига приблизително 220 000 тона месечно.

Според премиера това позволява да се задоволят нуждите на вътрешния пазар и да останат количества за износ. Той допълни, че рафинерията в момента работи на 85–90% от капацитета си, но трябва да достигне пълна натовареност.

По думите му продажбата на свръхпроизводството би осигурила необходимата капитализация на предприятието.

Радев обвини Борисов, че всява паника

Въпросът за сигурността на доставките и евентуалното поскъпване на горивата беше поставен от депутата от ГЕРБ-СДС Христо Гаджев.

В отговора си премиерът отправи критики към лидера на ГЕРБ Бойко Борисов заради негови публични изказвания за възможен недостиг на дизел и връзката му с разрешения износ.

Радев заяви, че няма основания за паника и определи подобни твърдения като неверни и свързани с предизборни внушения.

Относно бъдещите доставки премиерът отбеляза, че действията на правителството едва ли ще доведат до съществена промяна в условията на застраховане през следващата година.

Снимка: Фейсбук/Румен Радев