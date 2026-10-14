Над 2,7 промила и наркотици: четирима шофьори в ареста

Четирима водачи попаднаха в полицейския арест през последното денонощие.

Двадесет минути след полунощ днес е задържан 27-годишен мъж, който между селата Граф Игнатиево и Динк пропаднал в крайпътно дере с управлявания микробус. Отзовалият се на сигнала за катастрофата с материални щети екип на сектор „Пътна полиция“ установил, че шофьорът е неправоспособен, а тестът с дрегер показал наличие на над 1,7 промила алкохол в кръвта му.

Два часа и половина по-късно мъртво пиян водач с над 2,7 промила бил засечен на пътя Пловдив – Пазарджик. Проверката на 37-годишния мъж зад волана на лек автомобил „Опел“ е предприета от автопатрул на РУ-Стамболийски.

Около 21 ч. предната вечер положителна проба дрегерът отчел и при 41-годишен криминално проявен и осъждан шофьор на лек автомобил „КИА“, хванат на територията на жк „Тракия“ в Пловдив.

От служителите на реда в Раковски пък е заловен 38-годишен мъж, управлявал лек автомобил „Дайхатсу“ под въздействие на наркотици.

Срещу четиримата се водят бързи производства.