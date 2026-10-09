Парламентът обсъжда промени за повече гласове с акции на капиталовия пазар

Депутатите ще разгледат и споразумение за уреждане на отношенията с Международната банка за икономическо сътрудничество

Промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа са първа точка в програмата на Народното събрание за днешното пленарно заседание. Законопроектът е внесен от Министерския съвет и ще бъде разгледан на първо четене.

Целта е да се модернизира нормативната уредба на българския капиталов пазар чрез въвеждане на европейски правила за дружествата, които кандидатстват за допускане на акциите си до търговия на многостранна система за търговия.

Предлаганите изменения ще позволят на компании, които набират капитал чрез такива платформи, включително пазари за растеж, да привличат нови инвеститори, без основателите и ключовите акционери автоматично да губят контрол върху стратегическото управление. За целта се предвижда възможност за създаване на структура с акции, предоставящи различен брой гласове.

Предвиждат се допълнителни гаранции за акционерите

Законопроектът включва механизъм за защита на миноритарните акционери. При решения на общото събрание, за които Търговският закон изисква квалифицирано мнозинство, то ще трябва да бъде постигнато едновременно спрямо подадените гласове и спрямо акциите, представени на събранието.

Предвидени са и изисквания за прозрачност. Дружествата ще трябва да оповестяват информация за различните класове акции, правата и ограниченията по тях, както и за притежателите на акции с повече гласове, когато те представляват над 5% от правата на глас.

Споразумение с Международната банка за икономическо сътрудничество

В дневния ред на парламента е включен и законопроект за ратифициране на споразумение между Международната банка за икономическо сътрудничество и българското правителство.

Документът урежда окончателно взаимните претенции и задължения във връзка с оттеглянето на България от споразумението за организацията и дейността на банката и прекратяването на членството на страната в нея.

В програмата е предвиден и редовен парламентарен контрол. На въпроси на депутатите ще отговарят министрите Иван Демерджиев, Велислава Петрова-Чамова, Николай Найденов, Наталия Ефремова, Катя Ивкова, Иван Шишков и Росица Карамфилова-Благова.