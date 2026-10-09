Как да разпознаем, че детето има нужда от психологическа помощ: беседа в Пловдив

Психолози ще говорят с родители за психичното здраве и за разликите между психолог, психиатър и психотерапевт

Как да разпознаем, че промяна в поведението на детето заслужава внимание и кога е време да потърсим професионална помощ? Тези и други въпроси ще бъдат обсъдени на безплатна беседа на КСУДС Пловдив по повод Международния ден на психичното здраве – 10 октомври.

Срещата е на 9 октомври от 14 часа в сградата на Комплекса за социални услуги за деца и семейства на ул. „Неофит Бозвели“ №38. Темата е „Да се погрижим за себе си – да подкрепим и децата си“.

Психолозите от КСУДС ще говорят за грижата за собственото психично здраве, разпознаването на сигналите, че човек има нужда от подкрепа, както и за моментите, в които е добре да се потърси помощ за себе си или за детето.

Сред въпросите, които ще бъдат обсъдени, е и как родителите да преценят дали определена промяна в поведението на детето е временна или е сигнал, който не бива да бъде пренебрегван.

Специалистите ще обяснят и каква е разликата между психолог, психиатър, психотерапевт и останалите специалисти в областта на психичното здраве, както и към кого е подходящо да се обърне човек според конкретната ситуация и какво може да очаква, когато потърси професионална помощ.

Участието в беседата е безплатно.