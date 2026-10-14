Парламентът изслушва премиера и шефовете на службите заради атаките в Черно море

Изслушване на премиера, министрите на отбраната, вътрешните и външните работи, началника на отбраната и ръководителите на специалните служби е включено в програмата на Народното събрание. Те трябва да представят оценката на риска и предприетите действия след атаките срещу търговски кораби в Черно море на 6 и 13 октомври, както и във връзка с умишления палеж на антени за комуникация със сателитната система „Старлинк“. Предложението за изслушването е на „Прогресивна България“.

В дневния ред е и законопроект за забрана на отглеждането, развъждането и умъртвяването на животни за добив на ценни кожи. Предвидени са и санкции за нарушителите.

Депутатите ще разгледат на първо четене три проекта за промени в Закона за здравето. Те засягат транспортирането на пациенти в спешно състояние до най-близкото лечебно заведение, контрола върху медицинската експертиза и възможността служители на МВР да оказват първа помощ с автоматични външни дефибрилатори.

Сред точките е и законопроект за промени в Закона за храните, свързан с европейските изисквания за добива и предлагането на пазара на натурални минерални води.

Като първа точка за четвъртък е предложено второто четене на промени в Кодекса за застраховането. Парламентът ще гласува и актуализирания проект за инвестиционен разход за придобиване на зенитно-ракетни комплекси, както и ще разгледа промени в законите за оръжията и за техническите изисквания към продуктите.

За петък е предвидено второ четене на изменения в Закона за железопътния транспорт, след което ще се проведе редовен парламентарен контрол.