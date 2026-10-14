Мокър сняг заваля на Превала, Рожен и Пампорово

Мокър сняг вали в района на проходите Превала и Рожен, както и в курорта Пампорово. Валежите са слаби и засега снегът не се задържа върху пътните платна, съобщават от Областното пътно управление в Смолян.

В Пампорово вече има снежна покривка от около 2 сантиметра. Температурата е нула градуса, а слабият снеговалеж продължава.

От Планинската спасителна служба предупреждават, че условията не са подходящи за планински туризъм. Времето е тихо и без вятър.

Изображение: Адвенчър Парк Язовира/pamporovo.me