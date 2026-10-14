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Мокър сняг заваля на Превала, Рожен и Пампорово

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 08:24ч, сряда, 14 октомври, 2026
0 145 Преди по-малко от минута

Мокър сняг вали в района на проходите Превала и Рожен, както и в курорта Пампорово. Валежите са слаби и засега снегът не се задържа върху пътните платна, съобщават от Областното пътно управление в Смолян.

В Пампорово вече има снежна покривка от около 2 сантиметра. Температурата е нула градуса, а слабият снеговалеж продължава.

От Планинската спасителна служба предупреждават, че условията не са подходящи за планински туризъм. Времето е тихо и без вятър.

Изображение: Адвенчър Парк Язовира/pamporovo.me

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 08:24ч, сряда, 14 октомври, 2026
0 145 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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