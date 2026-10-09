Концертната зала на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ ще бъде домакин на събитие, наситено с фини емоции, виртуозност и музикално съвършенство, на 28 октомври от 18:00 ч. В рамките на платформата „Камерна сцена Пловдив“ публиката ще има удоволствието да се докосне до изкуството на италианското дуо „Reverie“.

Наименованието на дуото – Reverie (в превод: „мечтание“, „бленуване“) – най-точно описва атмосферата, в която артистите отвеждат своите слушатели. В основата на този уникален проект стои дълбоката, естествена връзка между баща и дъщеря: майсторската китара на Лучано Помпилио и завладяващият глас на Джузи Мириам. Техният сценичен диалог надхвърля чистата техническа прецизност, за да постави на първо място най-важното — чистата емоция и сценичната интимност.

Музикалният репертоар на вечерта обещава истинско пътешествие през географски ширини и епохи. Програмата съчетава страстта и чувствеността на Средиземноморието, горещия ритъм на Южна Америка и дълбоката поетичност на испанската класическа школа. Заедно с произведения на класици като Мауро Джулиани и Лауриндо Алмейда, публиката ще чуе и композиции, вдъхновени от магията и словесното богатство на Федерико Гарсия Лорка.

Дуо „Reverie“ стъпва на пловдивска сцена след редица успешни участия на фестивали и престижни сцени из цяла Европа, където получава възторжени отзиви както от публиката, така и от музикалната критика. Предстоящото гостуване в България включва два концерта и специални образователни срещи със студентската общност.

Визитата на артистите се реализира със съдействието на Италианския културен институт, Националното музикално училище „Любомир Пипков“ – София и 10-тия Международен младежки фестивал „Кръстопът“ – Пловдив.

Проектът „Камерна сцена Пловдив“ се осъществява с подкрепата на Община Пловдив и е неизменна част от Културния календар на града за 2026 година.

Билети в мрежата на Eventim и на място преди концерта.