Гюров представя състава на служебния кабинет утре

Президентът Илияна Йотова ще проведе утре среща с кандидата за служебен министър-председател Андрей Гюров в сградата на „Дондуков“ 2. По-рано държавният глава посочи подуправителя на Българската народна банка за бъдещ премиер и му възложи задачата да предложи структура и състав на временно правителство, съобщиха от президентската институция.

При определянето му Йотова подчерта, че основното очакване към служебния кабинет е да гарантира честен и прозрачен изборен процес. От своя страна Гюров заяви готовност да действа отговорно и да заложи на експертност при подбора на министрите, като изключи възможността в управлението да попаднат зависими или политически обвързани фигури.

Съгласно конституционните промени от 2023 г., след консултации с парламентарните сили президентът назначава служебно правителство по предложение на кандидата за премиер и насрочва избори в рамките на два месеца.

До процедурата се стигна след като кабинетът на Росен Желязков подаде оставка на фона на обществено недоволство в края на миналата година. Последвалите опити за редовно управление се оказаха неуспешни – мандатите, връчени на ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и „Алианс за права и свободи“, бяха върнати неизпълнени. Така страната се насочва към нови предсрочни парламентарни избори, които ще бъдат осмите от 2021 г. насам.