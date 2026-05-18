С вход свободен „Старинен Пловдив“ отбелязва Международния ден на музеите

Photo of Таня Грозданова Таня Грозданова Follow on X Send an email 14:21ч, понеделник, 18 май, 2026
По повод Международния ден на музеите на 18 май 2026 г. Общински институт „Старинен Пловдив“ кани жители и гости на града на вдъхновяваща среща с културно-историческото наследство на Пловдив.

Всички обекти на института, които по график работят в понеделник, ще бъдат с вход свободен, предоставяйки възможност на посетителите да се потопят в атмосферата на античния град и да открият красотата на възрожденските къщи, сред които къща „Недкович“ и Къщата на Верен Стамболян.

Празничната инициатива е покана историята да оживее там, където времето е оставило най-красивите си следи – сред старинните улици, архитектурните съкровища и разказите, съхранили духа на Пловдив през вековете.

Специален акцент в тазгодишната визия на празника е детайл от дамаската на старинен диван (бел. авт.: виж снимката на корицата) – елегантен елемент, който отвежда към една от най-впечатляващите възрожденски къщи в Стария град – Къщата на Степан Хиндлиян. Макар тя да не приема посетители в понеделник, музеят отправя покана към всички любопитни да я посетят в следващите дни и да се срещнат с уредниците, които ще разкажат интересни истории за богатия търговец, за неговия дом и за уникалната художествено-декоративна украса, която превръща къщата в едно от архитектурните бижута на Пловдив.

С инициативата си „Старинен Пловдив“ отново напомня, че културното наследство не е само памет за миналото, а живо пространство за вдъхновение, познание и среща между поколенията.

