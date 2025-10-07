На тържеството в Панаира ще присъства вицепрезидентът на Република България Илияна Йотова

Основно училище „Екзарх Антим I“ – Пловдив празнува днес своя 95-годишен юбилей с поредица от събития, обединяващи ученици, учители, родители и приятели на училището. Денят ще бъде изпълнен с игри, състезания, арт инициативи и срещи, посветени на историята и духа на училището.

Сутринта в училището ще се проведат разнообразни дейности за учениците от начален и прогимназиален етап. Децата ще имат възможност да участват в щафетни игри, викторини („Знаеш ли историята на нашето училище?“ и „Познаваш ли живота и делото на Екзарх Антим I?“), както и в арт работилница „Училището през моите очи“. За малките възпитаници са предвидени и спортни състезания като скачане с чували, бягане с препятствия и теглене на въже, а за по-големите – интерактивни образователни игри и творчески занимания.

Посетителите ще могат да се срещнат с учителите, ръководството и бивши възпитаници на училището, както и да разгледат модернизираната сграда и новия физкултурен салон.

Кулминацията на честванията ще бъде тържествената церемония от 17:30 часа в Палата №7 на Международен панаир – Пловдив, на която ще присъства вицепрезидентът на Република България.

„Всеки ден в училище е възможност – да учим, да растем, да творим и най-вече – да бъдем заедно. А сега е моментът да обединим сили, идеи и усмивки, за да създадем незабравим празник на таланта, екипността и вдъхновението“, се казва в поканата от ръководството на училището.