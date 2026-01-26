Кога ще гласуваме? Топката е в полето на Илияна Йотова

Решението на президента Илияна Йотова кога да стартира процедурата по избор на служебен премиер ще определи и датата на предсрочните парламентарни избори за 52-ро Народно събрание.

Част от партиите вече лансираха идея вотът да се проведе в края на март, но по-вероятният сценарий е изборите да бъдат насрочени през април – след Великденските празници. Това ще зависи от продължителността на процедурата по формиране на служебен кабинет.

По новите конституционни правила президентът може да избере служебен премиер от списък с десет длъжности – сред тях са председателят на парламента, гуверньорът или подуправители на БНБ, омбудсманът или негов заместник, както и председателят на Сметната палата или заместникът му. Част от потенциалните кандидати вече публично отказаха.

След избора си, номинираният служебен премиер трябва да предложи състав на кабинет. След консултации с парламентарните сили президентът подписва указ за назначаване на служебно правителство. Именно от тази стъпка ще зависи и точната дата на изборите – ако процесът се проточи, вотът ще се проведе след Великден.

Румен Радев напусна президентството

Йотова встъпи в длъжност в петък, след като Конституционният съд прекрати предсрочно мандата на Румен Радев. Заради оставката и формалното освобождаване на държавния глава, процедурата по избор на служебен министър-председател не беше започната още миналата седмица.