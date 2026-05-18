Хуманитарната гимназия ще е готова за новата учебна година. Учениците от гимназията и ОУ „Александър Първи“ ще се завърнат в класните стаи на 15 септември след дълъг и сложен проект за основен ремонт и реставрация на образователната сграда, която е паметник на културата от национално значение.

На инспекция на обекта днес кметът на район Централен Георги Снаменов, директорите на двете училища и родители бяха уверени от фирмата изпълнител, че работата ща бъде завършена до началото на новата учебна година през есента. Самите строителни дейности ще продължат докъм средата на август, а а след това щя трябва да бъдат подготвени за образователния процес самите класни стаи.

Родителите на възпитаници на гимназията и основното школо са изнервени от поредното забавяне на проекта. Поради тази причина те са насрочили протест пред общината за тази сряда, който няма да бъде отменен въпреки днешната среща и уверението от страна на строителите.

На днешната среща за пореден път отсъстваше зам.-кметът с ресор образование Владимир Темелков. В началото на мандата той бе активен по темата, но със забавянето на проекта започна да бяга от казуса.

„ Вече няма какво да ни забави. Към днешна дата са изплатени почти всички суми към строителите, остава да се реализира един акт, в размер на 200 хиляди лева, които да края на седмицата ще бъдат преведени“, обясни кметът на Централен Георги Стаменов.

„Това не обикновен ремонт. 50 на 50 е ремонт и реставрация. Ще предадем навреме обекта, за да се подготвят с оборудване и почистване за първия учебен ден“, каза Живко Недев от фирмата изпълнител. Той посочи, че забавянето идва основно от това, че всяка стъпка трябва да минава за съгласуване с НИНКН.

Часове след инспекцията родители на деца от училището се срещнаха по темата с кмета Костадин Димитров в заседателната зала на Община Пловдив, с кмета на район „Централен“ Георги Стаменов и представители на фирмата-изпълнител. И в кметството изпълнителите увериха, че строително-ремонтните дейности ще приключат до 15 август.

„Общата рамка има за цел точен срок за приключване на ремонта и строителите ясно подчертаха, че този срок ще е 15 август. Това ще даде възможност за допълнителните почистващи дейности и организация на учебния процес, така че на 15 септември учениците да влязат в обновена, реставрирана и удобна сграда“, подчерта Костадин Димитров.

По думите на районния кмет Георги Стаменов към момента са изпълнени най-тежките дейности – укрепване на конструкцията, изграждане на нова електроинсталация, ВиК мрежа, охладителни системи, подови настилки и тавани. Продължава работата по вътрешните пространства и съгласувателните процедури с НИНКН, тъй като сградата е паметник на културата.

„Всяка седмица се извършват необходимите съгласувателни процедури, за да сме сигурни, че сградата ще посрещне учениците през новата учебна година. Осъзнаваме неудобството за децата и техните родители, но когато години наред не са правени основни ремонти, е нужно време и прецизна работа, за да се постигне качествен и траен резултат“, заяви кметът на район „Централен“ Георги Стаменов.

Общата стойност на ремонта е близо 11 млн. лева. До момента са реализирани три основни етапа – реставрация на фасадата, ремонт на покрива и цялостно обновяване на вътрешните пространства.