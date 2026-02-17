Хампарцумян: Лихвите по кредитите ще тръгнат нагоре

Въвеждането на еврото е протекло по-гладко, отколкото са предполагали част от експертите, а някои от очакваните рискове не са се реализирали. Това коментира финансистът Левон Хампарцумян в телевизионно интервю.

По думите му лихвените нива у нас остават исторически ниски, но подобна тенденция не може да се задържи за дълъг период. Затова е вероятно кредитите постепенно да поскъпват.

Според Хампарцумян справедливите цени зависят най-вече от реалната конкуренция и ефективния контрол, който трябва да бъде насочен към качеството на предлаганите стоки и услуги, а не към административно регулиране на стойностите им. Финансистът подчерта още, че глобалната инфлация неизбежно се отразява и на българската икономика. Като пример той посочи ситуация, при която смяната на доставчик на даден медикамент води до по-висока цена – новата компания предлага продукта на различна стойност, без да е задължена да се съобразява с предишните нива. Това, по думите му, е един от механизмите, чрез които поскъпването достига до потребителите.