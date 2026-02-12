БългарияВластНовини

Йотова възложи на Андрей Гюров да състави служебен кабинет

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 10:18ч, четвъртък, 12 февруари, 2026
0 133 Преди по-малко от минута

Президентът Илияна Йотова възложи на подуправителя на Българската народна банка Андрей Гюров да предложи състав на служебно правителство. Двамата се срещнаха днес, ден след като държавният глава официално го посочи като кандидат за служебен министър-председател.

До номинацията се стигна след серия от срещи в края на януари с всички възможни кандидати за поста, чиито позиции са регламентирани в Конституцията. Паралелно с това президентът проведе консултации и с парламентарно представените формации.

„Вие ми давате вашето доверие и аз го приемам, въпреки уговорката за един ограничен избор“, заяви Андрей Гюров. Той подчерта, че ще подхожда към задачата „с разум и отговорност“.

