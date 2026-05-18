QR код учи как да спасим животно в беда

Второто събитие от националната информационна кампания „Сканирай лапата“ се проведе в центъра на Пловдив с шествие, което привлече вниманието на граждани и институции към отговорното и хуманно отношение към животните. Инициативата е организирана от сдружение Stray Angels и има за цел да наложи първия национален обществен знак– лапа с QR код, чрез който действащото законодателство за защита на животните става леснодостъпно и приложимо в ежедневието.

Шествието стартира на площада пред Централната поща и премина през Главната улица, завършвайки в Капана. Десетки организатори, доброволци и граждани се включиха в събитието, носейки физически табели с иновативния визуален знак, за да демонстрират как работи на практика.

Как работи „Сканирай лапата“?

При сканиране на QR кода с мобилен телефон, гражданите се пренасочват към специализирана дигитална платформа.

„Знакът отвежда към ясни инструкции как да реагират при животно в беда, как и към кои институции да подадат официален сигнал, какви са реалните законови санкции при нарушения и какво е действащото законодателство“, обясни Искра Георгиева, представител на Stray Angels и инициатор на кампанията. Тя допълни, че платформата включва и интерактивна карта с полезна информация за всички общини в България, като по този начин знакът служи като своеобразен „ориентир за отговорността на гражданите като стопани“.

Община Пловдив вече официално се присъедини към кампанията. Табели със сканируемата лапа вече са поставени в дирекция „Екология“, в шестте районни администрации, на входа на общинското предприятие „Зооветеринарен комплекс“ и до някои от обособените площадки за разхождане на кучета. Предвижда се обхватът да се разшири, като знакът бъде монтиран в близост до още 14 кучешки площадки, в общинския приют, както и в седем ветеринарни клиники на територията на града.

Елеонора Кабакчиева, координатор на инициативата за Пловдив, подчерта важността на кампанията, отбелязвайки, че липсата на информираност много често е основната причина за нехуманно отношение към животните.

Инициативата има амбицията да обхване цялата страна. Валерия Георгиева, представител на фондация Pure Love, която също подкрепя кампанията, сподели, че вече се води активен диалог с редица други общини в България, като към момента една от най-активните сред тях е община Костенец.

Кампанията „Сканирай лапата“ продължава своята мисия да информира обществото и да изгради активна гражданска позиция в защита на четириногите в беда.