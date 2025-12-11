Правителството на Желязков подаде оставка

Премиерът Росен Желязков заяви, че подава оставка на ръководеното от него правителство. Това стана по време на парламентарна пауза по време на обсъжданията за шестия вот на недоверие срещу изпълнителната власт, подкрепена от ГЕРБ, ДПС-НН, БСП и ИТН.

Той заяви, че го прави като реакция срещу недоволството на гражданите, които в няколко поредни протеста в последните две седмици поискаха оставката на правителството. Това бяха най-масовите протести в последните години, които активираха освен около 100 хиляди души в София, и десетки хиляди във всички по-големи населени места в страната, което е прецедент в новата история на България.

Той заяви, че ако не бъде приет настоящият проектобюджет, то правителството в оставка ще внесе за изпълнение удължен досегашният такъв, който ще се изпълнява месец за месец. Предложихме бюджет, който бе такъв на социалната защита и с цел ръст на доходите, но изглежда това не бе добре разбрано от протестиращите и опозицията, заяви Желязков, но уточни, че това не е упрек към протеста.

Кадър: Видео Дневник.бг