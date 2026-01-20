Без вицепрезидент до края на мандата

Днес Румен Радев ще внесе оставката си като президент в Конституционния съд. Новината беше обявена от самия него вчера в специално обръщение към нацията. След прекратяване на мандата му функциите на държавен глава ще бъдат поети от вицепрезидента Илияна Йотова. В обръщението си Румен Радев заяви увереност, че тя ще бъде достоен президент и ѝ благодари за подкрепата през изминалите девет години.

Румен Радев слиза от поста президент

Процедурата предвижда оставката да бъде официално установена от Конституционния съд, след което Йотова ще положи клетва пред Народното събрание. Тя ще изпълнява длъжността президент до края на мандата – януари 2027 г., без да бъде назначаван нов вицепрезидент.

Случаят е без аналог в най-новата политическа история на България, но Конституцията регламентира ясно подобна ситуация. В чл. 97 е посочено, че правомощията на президента и вицепрезидента се прекратяват предсрочно при подадена оставка, трайна невъзможност за изпълнение на функциите, процедура по чл. 103 или смърт. При оставка или здравословни причини това става след решение на Конституционния съд, а вицепрезидентът поема президентския пост до края на мандата. Ако това е невъзможно, правомощията временно се изпълняват от председателя на парламента и се насрочват избори в двумесечен срок.

При встъпването си в длъжност Илияна Йотова няма да има вицепрезидент, тъй като всички правомощия ще се упражняват единствено от президента. Новият държавен глава сам ще реши как да структурира екипа си, като е възможно част от досегашния екип на вицепрезидента да премине към президентската администрация.