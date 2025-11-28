ГЕРБ се отказва от данък дивидент и 2% вноска за пенсии

ГЕРБ се отказва от част от най-оспорваните идеи в проектобюджета за 2026 г. Бойко Борисов обяви в парламента, че партията няма да настоява нито за облагане на дивидентите, нито за допълнителната 2-процентна вноска във фонд „Пенсии“. Отпада и намерението за въвеждане на СУПТО – софтуера за контрол на продажбите в търговските обекти.

По думите на Борисов бюджетът на практика е „дръпнат назад“, след като заседанието на Бюджетната комисия пропадна, а управляващите не са постигнали съгласие със социалните партньори и останалите парламентарни сили.

Работодатели, синдикати и държавата подновяват преговорите по Бюджет 2026

Междувременно атмосферата в кулоарите се нажежи. Лидерът на ГЕРБ се сблъска словесно с депутати от ПП–ДБ. Ивайло Мирчев постави под съмнение твърденията, че проектобюджетът е изтеглен, а Борисов реагира остро. В разговора се намеси и Асен Василев, който също настоя, че документът продължава да стои в дневния ред.

Борисов отвърна, че след заседанието на Тристранката следва нов кръг разговори във вторник. Ако бъде постигнато съгласие, ГЕРБ ще поиска свикване на Бюджетната комисия, за да бъдат отразени всички промени, преди проектът да бъде внесен отново в пленарната зала.