Борисов: Или застанете с ГЕРБ, или избори

“Спирам да се съобразявам и мълчаливо да приемам всякакви безумни искания по безспорно лошо структурирания бюджет. Или застанете с ГЕРБ и заедно работим в мнозинство от 121 депутати, правейки нов бюджет, или избори“, обяви лидерът на партията Бойко Борисов в позиция, обявена във Фейсбук страницата на ГЕРБ.

Официално управляващата коалиция има 102-ма депутати, а с ДПС-Ново начало те стават 131, припомня Mediapool.

Преди това правителствотото с премиер Росен Желязков (ГЕРБ) предложи на Народното събрание да оттегли проектите за Държавния бюджет, здравната каса и НОИ.

След протестите: Правителството дава назад относно Бюджет 2026

ГЕРБ се отказа от налагането на по-високи осигуровки и данък “дивидент“, но това означава, че трябва да се намерят приходи за поне 1.5 млрд. евро.

След големия граждански протест в понеделник, на който в цяла България протестираха стотици хилядия граждани, правителството капитулира, като обяви, че ще предложи на парламента оттегляне на приетите на първо четене закони за държавния бюджет.

„Ще направим необходимото дебатът по отношение на бюджета да бъде консенсусен, да бъдат взети всички постъпили предложения, да се вземат предвид гласовете на работодателите и на синдикатите“, каза премиерът Росен Желязков във вторник.

Той добави, че правителството ще направи всичко възможно до края на 2025 г. България да има закон за държавния бюджет за 2026 г.

За да се съкратят разходи, ще се преразгледа и капиталовата програма, за която в първия вариант бяха заложени около 7.7 млрд. евро. Това ще стане в годината, в която трябва да приключи изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост.

По думите на Желязков ще се „преразгледат“ проекти в сферата на отбраната, регионалното развитие и транспорта. По принцип завишаването на капиталовите разходи се ползва и като буфер в бюджета, което значи, че в ревизирания си вариант финансовият план на държавата ще е и с по-малко резерви.

Кабинетът обаче не смята да пипа средствата за инвестиционната програма с общинските проекти, която вече набъбна на над 8 млрд. лв. Според Росен Желязков тези средства не трябва да се преразглеждат с оглед на справедливото развитие на регионите.

Управляващите смятат да се откажат и от всички допълнителни промени, разбунили обществените настроения. Желязков конкретно посочи, че ще отпаднат текстовете за концесия на държавния тотализатор, за държавни гаранции от 2 млрд. евро за придобиването на „Лукойл“.