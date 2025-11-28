Окръжната прокуратура в Пловдив настоява пред Темида за „задържане под стража“ спрямо 24-годишния шофьор на камиона Джуней Дюлгеров

По думите на прокурор Велев причина за трагичната катастрофата е отклонение на вниманието на водача, като се смята, че най-вероятно се е занимавал с телефона си

Шофьорът, който зад волана на камион, уби на място пловдивско семейство и 14-годишната им дъщеря, бе докаран с белезници в съда днес по обяд. Окръжната прокуратура в Пловдив настоява пред Темида за взимане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 24-годишния Джуней Дюлгеров. Той е обвинен за това, че по непредпазливост е причинил смъртта на 3-ма души, като извършеното от него е квалифицирано като особено тежък случай. Припомняме, че другата дъщеричка на убитото семейство е в болница с опасност за живота.

Седем униформени от съдебна охрана конвоираха до съдебната зала Дюлгеров, който се опитваше да скрие физиономията си. Той не отговори на журналистическите въпроси в кулоарите на съда. Залата, в която стартира заседанието, е пълна с млади хора- близки на загиналото семейство от Пловдив.

Според прокурора по делото Владимир Вълев младият мъж има 10 наказателни постановления и 20 фиша за различни нарушения на Закона за движение по пътищата в рамките на двете години, откакто е взел свидетлество за управление на тежкотоварен камион.

„Нарушенията му са 4 страници“, посочи представителят на държавното обвинение.

В залата стана ясно още, че по време на разпитите до момента Дюлгеров е отказал да дава показания.

