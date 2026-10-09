Къща музей „Иван Вазов“ – перфектен повод за уикенд пътуване до Сопот

Само дни след повторното си отваряне Къща музей „Иван Вазов“ в Сопот вече привлича сериозен интерес. След двугодишна работа емблематичният дом на Вазови има изцяло обновена експозиция, която предлага различен поглед към писателя и неговото семейство – не само през големите исторически събития, но и през малките детайли от ежедневието им.

Именно това превръща музея в добър повод за кратко пътуване до Сопот през уикенда – особено за хора, които търсят място, съчетаващо история, култура и преживяване, подходящо и за деца.

Не просто музей на Иван Вазов

Новата експозиция „Домът на Вазови“ е изградена около семейната история. Посетителите преминават през различни пространства и периоди от живота на рода – семейния свят, училищната стая и творческия кабинет.

Сред акцентите е разказът за създаването на „Под игото“, военните събития и обществените изпитания, през които преминава епохата. Историята обаче е представена не просто като поредица от дати и факти.

Идеята е зад големите имена и постижения да се видят хората – техните интереси, любопитство, взаимоотношения и ценности. Така Вазови са показани не само като част от националната история, а и като семейство със свой собствен свят.

Историята вече се разказва по различен начин

Обновената експозиция използва съвременни и интерактивни подходи, за да направи разказа по-достъпен за различни възрасти.

Особено внимание е отделено на децата и учениците. Към музея вече има и нов образователен център, предназначен за работа с ученици, деца и организирани групи.

Там историята може да бъде разглеждана не само като урок извън училище, а като пространство за откриване и задаване на въпроси.

Проектът е реализиран след архитектурно-дизайнерски конкурс на фондация „Америка за България“ в партньорство с Къща музей „Иван Вазов“ и Община Сопот. Концепцията е разработена от архитектурно студио HORA съвместно с музейния екип и изследователи на живота и творчеството на Вазов.

Запазено е усещането за дома

Въпреки обновяването музеят не губи връзката си с автентичното място. Съхранени са стенописите, експонатите и архивите, свързани с Вазовия род.

Така посетителят може едновременно да се докосне до оригиналната среда и да получи съвременен прочит на историята, която тя пази.

А за тези, които отдавна не са ходили до Сопот, новата експозиция е добър повод градът отново да влезе в плановете за уикенда.

Къща музей „Иван Вазов“ вече отново е отворена за посетители. А обновеният „Домът на Вазови“ предлага възможност да погледнем към познатата история по нов начин – през семейството, ежедневието и хората зад едни от най-значимите имена в българската история и култура.

Снимки: America for Bulgaria и ETEM