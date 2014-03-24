Пасторите от SCI съдят авторa на Фейсбук групата против компанията им

Константин Ангелов застава пред районния съд в безпрецедентно за социалната мрежа дело
Членовете на групата подкрепят обвиняемия в битката му срещу пасторите, определени от него като фараони
Безпрецедентно дело стартира в Пловдивския районен съд тази седмица. Темида ще разглежда евентуално престъпно действие, извършено във Фейсбук. Обвиняем е Константин Ангелов, който ще отговаря за създаването на група в социалната мрежа против компания SCI, днес SWY. Членовете й наброяват 8000 души. С отворено писмо те застават зад действията на Ангелов, който е даден под съд от пастора Светослав Петров. Той се жалва от квалификациите в групата във Фейсбук „измамник” и „пирамида”. Пасторът се жалва от колаж, в който той е изобразен като фараон. Жалва се и от фото със съдружника му Станчо Рангелов, под което са наречени „ кандидат марсианци, които проповядват междугалактическа икономика на световете”. С новината за начало на делото, членовете на групата „Игнорирай SCI- спаси приятел”, близо 8 хиляди души, излязоха в подкрепа на Ангелов и много от тях смятат да го защитят на първото заседание в съда в сряда. Те са категорични, че застават зад действията на обвиняемия и призовават да се обърне внимание на случая. Те припомнят, че в края на ноември 2013-та Комисията за защита на потребителя излезе със заповед, с която забранява на SCI да прилага нелоялна заблуждаваща търговска практика.
Това не е първият път, в който собствениците на „Сейв къмпани интернешънъл“ ООД се опитват под заплаха от съд да цензурират неприятно за тях съдържание във Фейсбук. Напомняме, че Фейсбук е платформа за свободно споделяне и има достатъчно механизми, чрез които да бъде филтрирана нежеланата информация. Филтрирана, не унищожена. „Игнорирай SCI- спаси приятел“ е група, в която членуването е по желание, а присъствието на хиляди хора доказва, че има и нужда, и полза от нея, казват в отворено писмо членовете на групата в социалната мрежа.
272 коментари
п»їHalo Slotter, lagi nyari situs slot yang mudah menang? Rekomendasi kami adalah Bonaslot. RTP Live tertinggi hari ini dan terbukti membayar. Deposit bisa pakai Pulsa tanpa potongan. Daftar sekarang: п»їhttps://bonaslotind.us.com/# situs slot resmi salam jackpot.
Info slot gacor hari ini: mainkan Gate of Olympus atau Mahjong Ways di Bonaslot. Situs ini anti rungkad dan resmi. Promo menarik menanti anda. Kunjungi: п»їbonaslotind.us.com dan menangkan.