Хотелът на Ванко 1 става администрация

Държавата взе хотела на Ванко 1 и няма да го обявява за публична продажба. Недовършената сграда на „Цариградско шосе“ ще бъде предоставена за управление на областната управа и там вероятно ще се настанят чиновници и тя ще бъде превърната в администрация. Седеметажната постройка със статуя на Христос на върха е оценена на 800 000 лева. Комисията „Кушлев“ предяви иск към бащата на Ванко – Петър Главчев, който така и не успя да докаже, че парите, с които е построен хотелът, са законно придобити. Магистратите приеха, че семейството на рапъра притежава имот, който надвишава законните доходи на фамилията.
553 коментари
CanlД± casino oynamak isteyenler iГ§in rehber niteliДџinde bir site: п»їhttps://cassiteleri.us.org/# casino siteleri 2026 Nerede oynanД±r diye dГјЕџГјnmeyin. OnaylД± bahis siteleri listesi ile sorunsuz oynayД±n. Detaylar linkte.
Pin-Up AZ AzЙ™rbaycanda Й™n populyar kazino saytД±dД±r. Burada Г§oxlu slotlar vЙ™ Aviator var. Pulu kartД±nД±za anД±nda kГ¶Г§ГјrГјrlЙ™r. ProqramД± dЙ™ var, telefondan oynamaq Г§ox rahatdД±r. RЙ™smi sayt п»їPin Up AZ tГ¶vsiyЙ™ edirЙ™m.
Pin-Up AZ Г¶lkЙ™mizdЙ™ Й™n populyar kazino saytД±dД±r. Saytda minlЙ™rlЙ™ oyun vЙ™ canlД± dilerlЙ™r var. QazancД± kartД±nД±za anД±nda kГ¶Г§ГјrГјrlЙ™r. Mobil tЙ™tbiqi dЙ™ var, telefondan oynamaq Г§ox rahatdД±r. GiriЕџ linki п»їburada yoxlayД±n.