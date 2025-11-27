Защитата на кмета на Варна поиска „подписка“ вместо арест

Адвокатите на варненския кмет Благомир Коцев настояха мярката му за неотклонение да бъде изменена в „подписка“. В съдебната зала защитата посочи като основен аргумент необходимостта Коцев да се грижи за двете си деца, тъй като партньорката му трябва да постъпи за лечение в берлинска клиника на 10 декември.

Юристите му подчертаха, че той е в ареста близо пет месеца, а вече и в затвора, въпреки че досъдебното производство е приключило.

Варненският съд решава дали да освободи от ареста Благомир Коцев

„Той търпи петмесечна присъда, без да е осъден“, заяви адвокат Николай Владимиров.

В хода на заседанието стана ясно още, че по разпореждане на прокурор Георги Иванов Коцев е трябвало да избягва всякакъв контакт с бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов.

Прокуратурата обаче настоя мярката да не бъде променяна. Според обвинението Коцев, заедно с общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, както и ръководителката Антоанета Петрова, е участвал в сдружаване, довело до искане на общо 366 866 лв.

Адвокат Ина Лулчева направи подробен анализ на свидетелските показания и заяви, че те не дават основание за обосновано предположение за престъпен сговор. По думите ѝ искането на прокуратурата представлява недопустима намеса в политическата дейност на Коцев, а и няма доказателства, че средства са събирани за конкретна политическа кампания.

Докато делото течеше, пред сградата на Окръжния съд във Варна се събраха привърженици на Коцев с плакати „Свобода за Варна – свобода за Благо“, които скандираха в негова подкрепа. Те предупредиха, че планират нов протест тази вечер, ако съдът не определи по-лека мярка.

Варненският окръжен съд се оттегли, за да разгледа аргументите на защитата и обвинението по мярката за задържане на Благо.

Магистратите ще обявят решението си в 17 часа. Тогава ще стане ясно и дали Благо ще получи свобода.

Снимка: Фейсбук/ Благомир Коцев