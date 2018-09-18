Екозащитниците: Планираното строителството на Втори гребен канал е незаконно

Проектът на Община Пловдив продължава да няма изискуемите екологични оценки, напомнят протестиращите
Във връзка с направената "символична първа копка" на Дублиращия гребен канал на 15 септември (събота), извършена от кметът на Община Пловдив Иван Тотев заедно с министъра на спорта и представители на Международния олимпийски комитет от Гражданска коалиция – Пловдив, която е част от сдружението с нестопанска цел "Граждански контрол – защита на животните", разпространиха декларация до медиите.
В нея се казва, че изявления от управниците на града, как спортното съоръжение може да бъде завършено до 2020 г. и че едва ли не до няколко седмици ще се издаде разрешение за строеж са неоснователни.
Вижте целия текст: „Напомняме, че с решение № 5969 от 15 май 2017 г. на Върховния административен съд (ВАС), след тригодишна съдебна битка пловдивчани окончателно спечелиха делото срещу Община Пловдив и РИОСВ – Пловдив за липсата на екологична оценка за изменението на общия устройствен план (ОУП) на града. Става въпрос за защитени зелени площи, на която територия се предвижда изграждане на дублиращия гребен канал, както и на прилежащите хотели, водни атракции, спирки на градския транспорт и паркинги, които удобно се пропускат от общината. С това решение върховните съдии подчертават, че изменението на устройствения план, който позволява до 80 % застрояване на зелените площи около Гребния канал, ще доведе до негативно въздействие върху защитените зони „Река Марица” и „Марица Пловдив”, както и върху защитената територия „Нощувка на малък корморан” (една от най-ценните за вида в цяла България).
Независимо, че становището на РИОСВ – Пловдив по екологична оценка на комплексния проект за „Дублиращ гребен канал- Екопарк Марица” – Пловдив бе повтърдена от ВАС на 24 юли 2018 г., основополагащ принцип на Закона за устройство на територията е, че градското планиране следва да се съобразява с предвижданията на ОУП. Към днешна дата ОУП на Пловдив не разрешава строителство на Дублиращ гребен канал.
Обръщаме внимание, че дублиращия гребен канал изисква и извършване на процедура по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), каквото също не е изготвено.
Гражданска коалиция – Пловдив ще обжалва всяко решение, което предвижда изсичане на хиляди дървета около Гребната база (570 дка според съдебните експертизи) и унищожаване на един от най-ценните бели дробове на града ни! При продължаване на незаконните действия от страна на общината ще сезираме прокуратурата, РДНСК и останалите компетентни инстуции."
37 коментари
Greetings, I recently discovered a great website to order prescription drugs securely. If you are looking for safe pharmacy delivery, this store is worth a look. Fast delivery plus it is very affordable. Link here: international pharmacy online. Good luck!
To be honest, Just now discovered a trusted website for affordable pills. For those seeking and want generic drugs, this store is highly recommended. Fast shipping plus secure. Check it out: https://pharm.mex.com/#. Get well soon.
Hi, I wanted to share a useful international pharmacy to order pills online. For those who need no prescription drugs, this site is very good. Great prices plus it is very affordable. Check it out: Trust Pharmacy online. Good luck with everything.
Hi all, Lately stumbled upon a great source from India for cheap meds. For those looking for generic pills at factory prices, this store is worth checking. You get wholesale rates to USA. More info here: visit website. Best regards.
Hello, I wanted to share a useful source for meds where you can buy medications hassle-free. If you need no prescription drugs, OnlinePharm is very good. Secure shipping plus huge selection. Link here: read more. Regards.
Greetings, Just now found a trusted online source for cheap meds. If you want to save money and need affordable prescriptions, this site is highly recommended. Fast shipping plus secure. Check it out: safe mexican pharmacy. Thx.
Hi, I wanted to share a reliable source for meds to order prescription drugs online. For those who need safe pharmacy delivery, this site is worth a look. They ship globally and it is very affordable. Check it out: https://onlinepharm.jp.net/#. Cheers.