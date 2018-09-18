Екозащитниците: Планираното строителството на Втори гребен канал е незаконно

Проектът на Община Пловдив продължава да няма изискуемите екологични оценки, напомнят протестиращите

Във връзка с направената "символична първа копка" на Дублиращия гребен канал на 15 септември (събота), извършена от кметът на Община Пловдив Иван Тотев заедно с министъра на спорта и представители на Международния олимпийски комитет от Гражданска коалиция – Пловдив, която е част от сдружението с нестопанска цел "Граждански контрол – защита на животните", разпространиха декларация до медиите.

В нея се казва, че изявления от управниците на града, как спортното съоръжение може да бъде завършено до 2020 г. и че едва ли не до няколко седмици ще се издаде разрешение за строеж са неоснователни.

Вижте целия текст: „Напомняме, че с решение № 5969 от 15 май 2017 г. на Върховния административен съд (ВАС), след тригодишна съдебна битка пловдивчани окончателно спечелиха делото срещу Община Пловдив и РИОСВ – Пловдив за липсата на екологична оценка за изменението на общия устройствен план (ОУП) на града. Става въпрос за защитени зелени площи, на която територия се предвижда изграждане на дублиращия гребен канал, както и на прилежащите хотели, водни атракции, спирки на градския транспорт и паркинги, които удобно се пропускат от общината. С това решение върховните съдии подчертават, че изменението на устройствения план, който позволява до 80 % застрояване на зелените площи около Гребния канал, ще доведе до негативно въздействие върху защитените зони „Река Марица” и „Марица Пловдив”, както и върху защитената територия „Нощувка на малък корморан” (една от най-ценните за вида в цяла България).

Независимо, че становището на РИОСВ – Пловдив по екологична оценка на комплексния проект за „Дублиращ гребен канал- Екопарк Марица” – Пловдив бе повтърдена от ВАС на 24 юли 2018 г., основополагащ принцип на Закона за устройство на територията е, че градското планиране следва да се съобразява с предвижданията на ОУП. Към днешна дата ОУП на Пловдив не разрешава строителство на Дублиращ гребен канал.

Обръщаме внимание, че дублиращия гребен канал изисква и извършване на процедура по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), каквото също не е изготвено.

Гражданска коалиция – Пловдив ще обжалва всяко решение, което предвижда изсичане на хиляди дървета около Гребната база (570 дка според съдебните експертизи) и унищожаване на един от най-ценните бели дробове на града ни! При продължаване на незаконните действия от страна на общината ще сезираме прокуратурата, РДНСК и останалите компетентни инстуции."