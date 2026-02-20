БългарияНовини

Жена е с опасност за живота след пожар в дома ѝ

15:47ч, петък, 20 февруари, 2026
Жена е с опасност за живота след пожар в къща в Първомай. Сигналът е получен в районното управление около 18.30 ч. вчера, чрез тел. 112. По предварителни данни инцидентът възникнал при опит на обитател на жилището да запали печка на твърдо гориво с туба с бензин. При внезапното възпламеняване на течността била засегната 27-годишна жена, която е настанена в болница с тежки изгаряния.  

Огънят е бил потушен от екипи на противопожарната служба в града. Разследващи от полицията са извършили оглед на местопроизшествието, предприети са действия за изясняване на всички факти и обстоятелства около започнатото досъдебно производство.

