Двадесетото юбилейно издание на Зимния фестивал на изкуствата „Сцена, палитра, слово“ ще бъде открито на 21 февруари 2026 г. (събота) от 18:00 часа в горното фоайе на НЧ „Христо Ботев-1905“.

Началото на фестивала ще бъде поставено с представителна изложба с благотворителен характер на ученици от НГПИ „Тревненска школа“ – гр. Трявна. Експозицията ще представи творби, създадени в духа на традиционната и съвременната художествена школа, с която гимназията е добре позната в страната.

Зимният фестивал „Сцена, палитра, слово“ през годините се утвърди като пространство за среща на различни изкуства – изобразително, сценично и литературно, а юбилейното му издание обещава богата и разнообразна програма.