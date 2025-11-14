Специален британски лиценз гарантира дейността на „Лукойл“ у нас до февруари 2026 г.

Великобритания издаде специален лиценз, който позволява на бизнеса да продължи да работи с българските дъщерни компании на санкционираната руска „Лукойл“. Разрешението, валидно до февруари 2026 г., обхваща „Лукойл България“ и „Лукойл Нефтохим Бургас“, както и техните подразделения, и позволява извършване на плащания и финансови операции по съществуващи и нови договори.

Решението идва след наложените през октомври санкции от Великобритания и САЩ срещу големи руски петролни производители, сред които „Лукойл“ и „Роснефт“, заради финансиране на войната в Украйна. Подобен лиценз Лондон издаде и за германски дъщерни дружества на „Роснефт“.

Междувременно лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че България очаква да получи шестмесечна дерогация, подобна на германската, за да не бъдат прекъснати горивните доставки. Опасенията са свързани с влизането в сила на американските санкции от 21 ноември, които биха могли да засегнат работата на рафинерията в Бургас и свързаните съоръжения.

„Лукойл“ вече е подала искане до Министерството на финансите на САЩ за удължаване на срока, който забранява сделки с европейските ѝ операции след 21 ноември.

В отговор на риска от блокиране на дейността, българските депутати приеха законови промени, позволяващи назначаването на особен търговски управител, който да гарантира работата на „Лукойл Нефтохим Бургас“ и при необходимост да подготви продажба. Въпреки президентско вето, парламентът потвърди измененията. Правителството вече предложи Румен Спецов за тази позиция и очаква назначението му да бъде вписано в Търговския регистър до понеделник.

По време на блицконтрола в парламента вицепремиерът Томислав Дончев подчерта, че разговорите със САЩ през следващите дни ще бъдат ключови. Според Агенцията за държавния резерв страната разполага с горивни запаси за между 35 и 50 дни.