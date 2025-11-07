Парламентът разшири правомощията на особения управител на „Лукойл“

Народното събрание одобри на първо четене промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. С тях се разширяват правомощията на особения управител на рафинерията „Лукойл Нефтохим България“.

За законопроекта гласуваха 130 депутати от ГЕРБ–СДС, „ДПС – Ново начало“, БСП, ИТН, независими народни представители и един депутат от АПС. Против се обявиха 71, а двама от ПП–ДБ се въздържаха.

Кабинетът внесе законопроект за национализация на „Лукойл“

С приетите изменения особеният управител ще има право да продава, залага или ипотекира активи на компанията. Законът предвижда решенията му да не подлежат на съдебен и административен контрол, а назначаването му да се извършва от Министерския съвет. От момента на назначаването му акционерите и собствениците губят правомощията си, които управителят ще упражнява изцяло.

Продажбата на акции или дялове в капитала ще се извършва след пазарна оценка, а прехвърлянето ще става факт едва след одобрение на купувача от правителството.

Въпреки възраженията на опозицията, мнозинството реши законопроектът да бъде разгледан и на второ четене още днес.

Един от вносителите – Делян Добрев от ГЕРБ – защити промените, като заяви, че целта е да се гарантира, че „няма да има парични потоци към Кремъл или свързани с него фирми“.

От „Възраждане“ остро възразиха. Лидерът Костадин Костадинов определи предложението като опасен прецедент:

„Създавате особен представител, който влиза в частна фирма и решава да я продаде. Утре може да реши да продава и имоти на граждани.“

От ПП–ДБ също изразиха опасения, че липсва план за предотвратяване на евентуална криза с горивата. Депутатът Ивайло Мирчев заяви:

„Трябваше тук да са министрите, трябваше да е премиерът. Играете си с огъня, без да имате идея какво правите.“

На това Йордан Цонев от „ДПС – Ново начало“ отговори, че управляващите имат „много ясен и точен план“, а днешният законопроект е част от него.

Опозицията обяви, че ще сезира Конституционния съд, ако текстовете бъдат окончателно приети.