Какво да правим в Пловдив (14.11– 20.11)

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

14 ноември

Отблизо

От Патрик Марбър

Камерна зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Лебедово езеро

Балет

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

Диана Саватева, Четирилистна детелина

Очакваме ви в петъчната вечер на среща с деликатната, минималистична и въздействаща поезия на Диана Саватева. „Трилистна детелина“ е последната ѝ книга и повод да поговорим за концентрираната сила на лаконичното, за срещите ѝ с Иван Методиев, за безпокойствата на поетите (да, по Фернандо Песоа)

Петното на Роршах

19:00 часа

Изложба „МАЛЪК ФОРМАТ“ 2025

Изложба „МАЛЪК ФОРМАТ“, с куратори Даниела Стоянова и Ирина Гърдева, е организирана около формалната рамка творбите да не надвишават размера от 35/35/35 см.

Второ издание на формата, изложбата обхваща произведения от всички форми на изобразителното изкуство; в нея участват автори от Пловдив, страната и чужбина.

Галерия АПХ

18:00 часа

14. 11 – 28.11 2025

Киномания Пловдив 2025

Имаме удоволствието за поредна година да ви поканим на пловдивското издание на Киномания, което ще се проведе при нас в Lucky Дом на киното. Очакват ви едни от най-добрите фестивални филми от последната година.

Откриването ще бъде в петък (14.11) от 18:30 ч. с новия филм на Стефан Командарев MADE IN EU. Ще видим две заглавия от майстора на независимото американско кино Ричард Линклейтър – BLUE MOON и НОВАТА ВЪЛНА. Друг акцент е филмът СИРАТ, който грабна наградата на журито в Кан, както и БЕЗ КОНКУРЕНЦИЯ на Парк Чан-Уук. Панорамата ще завърши с последния филм на Джим Джармуш БАЩА, МАЙКА, СЕСТРА, БРАТ!

билети: https://kinolucky.com/programing/festivals/4

Програма на фестивала:

14.11 /петък/

18:30ч MADE IN EU

15.11 /събота/

18:30 ч BLUE MOON

20:30 ч УМРИ, МОЯ ЛЮБОВ

16.11 /неделя/

18:00 ч ШОПЕН – СОНАТА В ПАРИЖ

17.11 /понеделник/

18:30 ч СЕРВАНТЕС ПРЕДИ „ДОН КИХОТ“

18.11 /вторник/

20:45 ч ЦВЕТОВЕТЕ НА ВРЕМЕТО

19.11 /сряда/

18:30 ч ИСТОРИЯТА НА ЛЕД ЦЕПЕЛИН

20:45 ч ГРОЗНОТО СЕСТРИЧЕ

20.11 /четвъртък/

18:30 ч СИРАТ

20:45 ч PILLION

21. 11 /петък/

18:30 ч ДА СИ ТРЪГНЕШ НЯКОЙ ДЕН

22.11 /събота/

16:00 ч ЗЛОСТОРНИЦА: ЧАСТ 2

18:30 ч МЪРТВА ХВАТКА

23.11 /неделя/

16:00 ч ЖАН ВАЛЖАН

18:00 ч ТАЙНИЯТ АГЕНТ

24.11 /понеделник/

18:30 ч МОЯТ УЧИТЕЛ ПО ТЕНИС

25.11 /вторник/

18:30 ч НОВАТА ВЪЛНА

20:30 ч ГЛАСЪТ НА ХИНД РАДЖАБ

26.11 /сряда/

18:30 ч 13 ДНИ, 13 НОЩИ

20:45 ч ОЩЕ ЕДНО ХЕВИ ПЪТЕШЕСТВИЕ

27.11 /четвъртък/

18:30 ч ПОСЛЕДНИЯТ ВИКИНГ

20:45 ч МЕЧТИ

28.11 /петък/

18:30 ч КОГАТО ТЕ ОБИЧАХ

29.11 /събота/

18:30 ч ФИНИКИЙСКА СХЕМА

20:30 ч МЕЧТИ (СЕКС, ЛЮБОВ)

30:11 /неделя/

16:00 ч ЕДИТ ПИАФ: ЖИВОТЪТ В РОЗОВО

18:30 ч БЕЗ КОНКУРЕНЦИЯ

12.12 /петък/

18:30 ч БАЩА, МАЙКА, СЕСТРА, БРАТ

Lucky Дом на киното

14.11 – 12.12.2025

Unexpected Journey

„Unexpected Journey“ е музикален проект, посветен на свободата и непредсказуемостта на звука.

Авторски композиции на Иван Гърбачев и Преслав Пеев, в които музиката се ражда естествено – спонтанно, без план и без рамки.

Това е среща между вдъхновението и импровизацията – пътуване, което се случва тук и сега.

Иван Гърбачев – пиано

Преслав Пеев – саксофон/и

Александър Леков – бас

Начо Господинов – барабани

Джаз клуб В Джаза

20:30 часа

ТАХОМА & DA HOMIES – „ОТКАЧЕНИ ОТ ВРЕМЕТО“ В ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ, майна, ние сме ТАХОМА & DA HOMIES и пристигаме с чисто новия си албум “ОТКАЧЕНИ ОТ ВРЕМЕТО”.

На 14-и ноември в Bee Bop Café идваме със зверска жива музика, ядрена енергия и безкомпромисни рап и танци.

С нас ще дойдат и прекрасните LEENA и YANA.

Елате и вие да ни е супер заедно.

Ще носим и доста добри тениски, както и, по-важното, албума на двойни 180 гр винилови плочи произведени изцяло от RAKAMAKAFON, България.

Bee Bop Café

21:30 часа

DAKOTA & AFFECTVM at Bally Club

DAKOTA & AFFECTVM в #BallyClub!

Подготвили сме ви Trap & BG Mashups Party, което ще вдигне градуса на макс!

Bally Club

21:00 часа

Hugh J Wilcox Live @ Bezistena

Британският блус китарист Хю Дж. Уилкокс ще изпълнява на живо блус и рок класики в бар „Безистена“ в Петък, 14 Ноември. На китара ще му партнира невероятния Нейтън Чемпиън.

Музиката ще започне в 20:30 ч. Освен това ще бъде пусната шапка за доброволни дарения.

Бар Безистена

20:30 часа

Густо Майна Блус Бенд @ Bar Fabric – 14.11.2025

Приготви се за вечер, пълна с блус, усмивки и пловдивско настроение!

Густо Майна Блус Бенд се завръщат с уникален сет от класически и авторски парчета, поднесени с типичния им заряд и чувство за хумор.

Очаквай много енергия, солидни китарни рифове и душевен блус, както само те умеят!

Bar Fabric

21:00 часа

ALI LIVE – 14.11.25 @ Download

ALI ще свирят в клуб Download, Пловдив на 14ти ноември.

ALI са космос. От разпознаваемия вокал, през всички отличителни звуци в песните им, до разнообразните влияния зад тяхната музика, ALI предефинират границите на съвременния рок жанр у нас.

Това е последната им среща с пловдивската публика за тази година, но го усещаме и като нещо повече. Ще свирят песни, които знаете. И може би някои, които не знаете. Ще има много от песните, които обичаме и енергията, която ни държи живи.

Rock Bar Download

20:00 часа

15 ноември

Мечо Пух

Пух – любимото мече на малки и големи, тръгва в търсене на своя приятел Кристофър Робин, който не е виждал много отдавна – чак от миналия Петък!, защото голямото му мечешко сърце не намира утеха.

Случайно попада в цех за мед и точно там го среща, но открива, че е променен. Успява да го върне в голямата гора, където го среща със Зайо, Прасчо, Бухала и Ийори.

Те ще му припомнят колко хубаво е било там и тогава, че „мед“ се пише с „Т“, а не с „Д“, че миналото не може да се промени, но то може да промени нас! Че една прегръдка винаги помага. Че колкото повече е толкова повече!

Държавен куклен театър Пловдив

10:30 часа

11:45 часа

Пловдив – Изплети си бухалче

Нашите обичани работилници по плетене вече са и тук – в сърцето на Капана.

Само веднъж месечно ще имаш шанса да се потопиш в магията на ръчното творчество, да избереш своята прежда и да създадеш нещо красиво със собствените си ръце.

Знаеш ли, че плетенето вече е новата медитация?

Не ти трябват сложни схеми, куки в различни размери или часове в броене на бримки. Нужно ти е само едно кълбо прежда, напитка по твой вкус и малко любопитство — останалото ще се случи от само себе си.

Този ноември в нашите уютни работилници ще плетем бухалчета – символ на мъдростта, на спокойствието и на тихите есенни вечери, когато времето за теб просто спира. Само за 3 часа ще се потопиш в света на ръчната изработка и ще създадеш своя първи бухал – мек, пухкав и изплетен изцяло от теб.

Нашите групи са малки и приятелски, защото вярваме, че занаят се учи с внимание и лично отношение.

Опитни водещи ще ти показват всяка стъпка, ще ти помагат с усмивка и ще се уверят, че си тръгваш не просто с ново хоби, а с увереност, че плетенето е по силите на всеки.

Докато творим, ще се насладим на напитка по избор и малки вкусни изкушения, в артистичната атмосфера на любимия ни бар в сърцето на Капана – защото при нас плетенето е истинско преживяване за душата.

Какво включва преживяването:

Всички необходими материали и специалната прежда от Pleta.bg – създадена специално за начинаещи, мека и лесна за работа

Напитка по избор и вкусни домашни лакомства

Топла, артистична атмосфера и нови приятелства

Персонална подкрепа от нашите опитни водещи

Готово бухалче – първата ти ръчно изплетена играчка, която ще си отнесеш у дома

Котка и Мишка LOCAL

14:00 – 17:00 часа

Нощ на театрите

На 15 ноември театърът ще отвори врати за една нощ, в която светлината ще диша различно, а времето ще се огъва като северно сияние. Нощ на театрите — и Драматичен театър – Пловдив ви кани да прекрачите прага и да влезете в света на магията.

От 16:00 ч. коридорите ще се превърнат в жив спомен — Музеят на театъра ще ви поведе през първите страници на българската сцена, сред костюми, плакати и следи от думи, изречени отдавна, но незаглъхнали. Разходката в Музея на театъра е с вход свободен.

Между 17:00 и 19:00 ч. във фоайето ще ви очаква фотокорнер. Там всеки ще може да се потопи в ренесансовия свят на представлението — сред тежки драперии, златни акценти и малко театрален разкош. Пред обектива времето спира, а вие оставате — в кадър, в спомен, в роля, която сами избирате.

Ивана Крумова — посланик на „Нощ на театрите“ и актриса от спектакъла „Елизабет или кралицата девственица“, ще посрещне част от гостите преди да се качи на сцената.

В 19:00 ч. ще започне самата магия — Койна Русева ще облече величието и самотата на Елизабет I, в една пиеса за власт, избор и сърце, което никога не е свободно от короната.

А през целия ден, в ресторанта на театъра, ще можете да се насладите на специалния коктейл „Елизабет“ – създаден с изтънчен вкус и предлаган на преференциална цена по повод тази магична вечер.

Менюто ще ви изкуши и с основното блюдо, вдъхновено от спектакъла и носещо неговото име – едно кулинарно преживяване, достойно за кралица, което също ще се предлага на преференциална цена.

Драматичен театър Пловдив

Лили Иванова

Със специалното участие на Grand LI Orchestra.

Музикален продуцент: Ангел Дюлгеров

Мониторен тонрежисьор: Ангел Попов – Ачо

Звук, осветление и сцена: Антоан Хадад, ТНС

Организация и PR: Николай Недеков

Фотограф: Костадин Кръстев – Коко

Зала С.И.Л.А.

19:00 часа

Запознай ме с вашите

Брилянтна ситуационна комедия, изградена върху фино чувство за хумор, остроумен диалог и неочаквани обрати. В света на тази пиеса истината е въпрос на гледна точка, а всяка среща – комедия от грешки.

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

Европейска купа по Таекуон-до Bulgaria Open 2025

Европейската купа по Таекуон-до Bulgaria Open 2025 ще се проведе на 15 и 16 ноември в Пловдив, в Спортна зала Колодрум. Събитието е отворено за публика и входът е свободен.

Зала Колодрума

15.11 – 16.11.2025

Елизабет или кралицата девственица

от Кристиан Симеон

Камерна зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Трима крале

Играта започва много преди да се родиш. Получаваш наследство, което никога не си искал. Защото не всеки крал завещава корона. Някои бащи никога не са имали намерение да остават, а в кратките мигове когато все пак са тук напомнят, че и те са наследници на натрошената корона на собствените си бащи.

Остава въпросът: можем ли да обичаме нещо, което ни разочарова?

Чрез прошката има възможен път…, но изборът е твой!

Държавен куклен театър Пловдив

19:00 часа

Saturday Night Fever with HILLA

Нека разтресем съботата заедно с Митко Хилла!

Петното на Роршах

22:00 часа

Deep Forest Tales episode 2

„Deep Forest Tales“ е музикално преживяване, което ще ви отведе на магическо пътешествие в по-дълбоката страна на хаус музиката.

С прогресивни бийтове и транс мелодии ще се потопите в Дълбоката гора, където можете да срещнете Зелената фея.

Специален DJ сет от VELINOV, вдъхновен от изпълнители като:

Alex O’Rion, Paul Thomas, Sebastian Sellares, Guy J, Yotto, Marsh, Nox Vahn, Proff, James Grant, Jody Wisternoff, Above & Beyond, Estiva, Ferry Corsten, Solarstone и много други

Absinthe House

20:00 часа

SEATTLE NIGHT 51 LIVE – 15.11.25 @ Download

Традицията продължава с най-емблематичните песни на бандите от Сиатълската гръндж вълна, представени от небезизвестните:

Боби Косатката – Der Hunds

Иван Иванов Awaho – Casual Threesome

Мишер Руева – One Day Less

Пенко Скумов – Tidemachine, Soundprophet

Виктор Стамболов – Габана

Ташо Киров – Jeremy?

Недко Пенчев – Noizes

Георги Михайлов – Der Hunds, Tidemachine, Soundprophet

Ивайло Петров (Пифа) – Der Hunds, Casual Threesome

Никола Nixon Джоков – Габана

Сиатъл е най-големият град в американския щат Вашингтон и отдавна играе важна роля в музикалната култура, като популяризира жанрове на алтернативен рок като гръндж. Там се зараждат и големи групи като Nirvana, Alice In Chains, Soundgarden и Pearl Jam. Градът остава дом на няколко влиятелни групи, лейбъли и места.

Rock Bar Download

20:00 часа

Acoustic Soul Jazz Band

Acoustic Soul“ ще ви поведат на незабравимо пътешествие на сетивата. От нежните звуци на Астор Пиацола до лудешкия френски суинг, както и горещото фламенко на Пако де Лусия. Музикалните стилове, които свързват четиримата музиканти в този проект са най- различни, но може да се каже, че се обединяват под белега на джаза и неговите импровизации.

Илко Градев – акордеон

Иван Стилянов – китара

Петър Йорданов(Бъни) – перкусии

Джаз клуб В джаза

20:30 часа

Riffeljack Live @ Bar Fabric – 15.11.2025

Приготви се за вечер, пълна с енергия, рифове и чист рокендрол заряд!

На 15 ноември сцената на Bar Fabric ще се разтресе от мощния звук на Rifflejack – група, която знае как да запали публиката и да я държи на крака до последния акорд.

Очаквай авторски парчета, класически рок хитове и атмосфера, която мирише на китари, бира и свобода.

Fabric Bar Plovdiv

21:00 часа

C-FUSION at Bally Club

C-FUSION превзема #BallyClub в съботната вечер на 15 ноември!

Да го представяме е излишно, а това че вечерта ще бъде бомба е сигурно!

Bally Club

21:00 часа

16 ноември

Момче и вятър

„Момче и вятър“ – съвременен куклен спектакъл за силата на упоритостта, справедливостта и смелостта, който вдъхновява зрители от всички възрасти.

Държавен куклен театър Пловдив

10:30 часа

11:45 часа

Пипи Дългото чорапче

Какво е щастливо детство без невероятния свят и приключенията на Пипи Дългото чорапче! Безкрайното въображение и лекотата, с която решава всяка задача, спечелват на Пипи най-ценното – приятели! Спектакълът е взрив от смях, цветове, музика, танци – динамика, която ще Ви остави без дъх. Участват всички актьори от трупата на театъра, които се превъплъщават в незабравимите герои от пиесата на Астрид Линдгрен.

Ако си обещаем да не забравяме безгрижната философия за живота на Пипилота, със сигурност по-леко ще преминаваме през трудните си моменти! Затова „Пипи Дългото чорапче“ е спектакъл за цялото семейство, за всички, които черпят от детството вдъхновение за цял живот!

Дом на културата Борис Христов

11:00 часа

Пловдив – Изплети си шапка за 3 часа!

Нашите обичани работилници по плетене вече са и тук – в сърцето на Капана.

Само веднъж месечно ще имаш шанса да се потопиш в медитативната магия на плетенето с пръсти и да създадеш своята първа ръчно изплетена шапка.

Ела и си почини от забързаното ежедневие.

Подари си време за себе си – време, в което да се посмееш, да твориш и да усетиш радостта от това да създадеш нещо със собствените си ръце.

Без куки, без сложни схеми – само мекота, прежда и добро настроение.

Ние вярваме, че занаят се предава с внимание и лично отношение, затова през цялото време ще имаш до себе си опитни водещи, които ще ти помагат с търпение и усмивка.

Ще си тръгнеш с готова, топла и модерна шапка, която ще ти напомня за този уютен следобед.

Докато творим, ще се насладим на напитка по избор и малки вкусни изкушения в артистичната атмосфера на Local Vinyl Bar – защото при нас плетенето не е просто занаят. То е преживяване за душата, на което се наслаждаваме по най-добрия възможен начин.

Какво включва преживяването:

Всички материали и прежда, специално подбрана за начинаещи

Специални отстъпки за прежди от Pleta.bg, за да продължиш своето ново хоби у дома

Напитка по твой избор

Малки вкусни изкушения

Уютна атмосфера и нови приятелства

Персонална подкрепа от нашите водещи

Готова шапка, създадена от твоите собствени ръце, която ще си отнесеш у дома

Бар Котка и Мишка LOCAL

14:00 – 17:00 часа

Гераците

От едно изказване на Елин Пелин става ясно, че повестта „Гераците“ е сред най-вдъхновено създадените му произведения. За нея той споделя, че е „един творчески момент – истински в моя живот“. За написването ѝ има конкретен повод – срещата на писателя с един селянин, който водел „едно малко дете, облечено и свито в едно скъсано палтенце“, за да му търси някаква работа в София.

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

Errorr @ Bee Bop Café [with special guest low-key]

Не сте в грешка, Errorr за пръв път в Пловдив!

Заповядайте на 16.11.2025 в Bee Bop Café!

Впуснете се в звуковия хаос с Errorr, една от най-завладяващите сили в съвременната ъндърграунд сцена. Базираната в Берлин група, водена от шведския мултиинструменталист и продуцент Леонард Кааге (The Underground Youth), предлага сурово и електризиращо живо изпълнение, което удря като стена от звук – шумно, изкривено, емоционално и безпощадно мощно.

Известен с работата си с легендарни имена като The Brian Jonestown Massacre, Tess Parks, Kristof Hahn (SWANS) и The Blue Angel Lounge, Кааге внася богат опит и пънк естетика в експлозивния звук на Errorr. Това, което започва като лично бягство по време на почивки от турнета и продукция, прераства в пълнокръвна четиричленна банда, която вече покорява сцени из цяла Европа и отвъд.

Дебютният им албум, Self Destruct (Anomic Records / Fuzz Club Edition), е бурно пътуване през изкривени бас линии, мощни барабани и катарзисна китарна – всичко това прорязано от командващия вокал на Кааге. Теми като лична борба, социално разочарование и емоционална уязвимост се преплитат със заразителна енергия, която превръща техния „крещящ шум“ в нещо, което странно напомня на поп.

Независимо дали сте фен на пост-пънка, noise рока, или просто търсите нещо истинско и нефилтрирано, концертът на Errorr е задължително преживяване – катарзисен празник на звука и оцеляването.

Към концерта ще се присъединят и low-key.

low-key е пловдивска банда, която комбинира post-punk, shoegaze, psychedelic и stoner rock в музиката си.

През 2024 година излизат първи два сингъла, а през май 2025 и ‘cases’ – дебютният албум на групата.

Bee Bop Cafe

20:00 часа

