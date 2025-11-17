Румен Спецов вече е вписан като особен управител на „Лукойл“

Директорът на НАП в оставка Румен Спецов вече е вписан като особен търговски управител на основните дружества на „Лукойл“ в България – „Лукойл Нефтохим Бургас“, „Лукойл България“, „Лукойл Ейвиейшън“ и „Лукойл – България – Бункер“. Това показва справка в Търговския регистър, с което назначението му става официално.

Предлагат Румен Спецов за особен управител на „Лукойл“

Миналата седмица правителството одобри кандидатурата му, след извънредно заседание на Съвета по сигурността към премиера. В документацията Спецов е декларирал, че разполага с поне пет години опит в сферата на икономическата дейност, свързана с нефт.

В телефонен разговор тази сутрин за Bulgaria ON AIR той обяви, че до края на седмицата ще даде брифинг, на който ще разясни подробности относно новата си роля и процеса на избора му. След неговото назначаване предстои избор на нов ръководител на Националната агенция за приходите.

Стратегическа роля насред санкции

Правителството възлага на Спецов ключова задача – да осигури непрекъснатата работа на рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“ и свързаните с нея дружества в условията на наложените от САЩ санкции срещу руските петролни компании „Лукойл“ и „Роснефт“. България очаква специален лиценз, който ще позволи рафинерията да продължи дейността си след 21 ноември, когато наказателните мерки официално влизат в сила.

Влияние върху пазара на горива

Назначението на особен управител не е само административен акт, а част от мащабна стратегия за защита на енергийната сигурност на страната. Спецов ще наблюдава финансовите потоци на дружествата, ще гарантира прозрачност в управлението и ще координира комуникацията с международни партньори и регулаторни институции.

Тази мярка има за цел да предотврати сътресения на пазара на горива, включително евентуална паника сред доставчиците и потребителите, както и да защити стабилността на сектора по време на международната санкционна криза.

Извънреден механизъм за защита на енергийния сектор

Назначаването на особен търговски управител е извънредна мярка, предвидена за ситуации, в които ключови предприятия са застрашени от блокиране заради външни фактори. Чрез подобни механизми държавата цели да гарантира непрекъсната работа на критична инфраструктура и да предотврати негативни последици за икономиката.

Очаква се Спецов да даде повече подробности за функциите си и предстоящите стъпки в рамките на обявения брифинг.