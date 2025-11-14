Предлагат Румен Спецов за особен управител на „Лукойл“

Изпълнителният директор на НАП Румен Спецов е предложението на правителството за особен търговски представител на „Лукойл Нефтохим“. Това обяви министърът на икономиката Петър Дилов след извънредно заседание на Съвета по сигурността, свикано от премиера Росен Желязков.

Дилов подчерта, че Спецов изпълнява всички законови изисквания и може да гарантира ефективен контрол върху дружеството, което управлява критична инфраструктура. Той определи кандидата като доказан професионалист, политически неутрален и с необходимия опит в контрола и надзора върху сектора, както и с доверие от международните партньори.

Министърът на правосъдието Георги Георгиев заяви, че очаква Спецов да бъде вписан в Търговския регистър най-късно в понеделник, като допълни, че държавата прилага „немския модел“ за управление в подобни ситуации. Той съобщи и за нов риск – няколко банки са предупредили за възможно по-ранно спиране на плащания, още в началото на следващата седмица. Според него правителството разполага с необходимите правомощия да действа след обнародването на законовите промени.

Министърът на енергетиката Жечо Станков заяви, че основният приоритет остава гарантирането на енергийната сигурност и доставките на горива. Той уточни, че България очаква до 21 ноември да получи генерална лицензия от OFAC – ключово условие, за да не бъдат блокирани плащания към компании от групата на „Лукойл“.

До назначаването на особен представител се стигна след последните промени в закона за регулиране на дейностите, свързани с нефтопродукти. Те бяха приети от парламента, въпреки ветото на президента Румен Радев, което депутатите отхвърлиха на 13 ноември.

По-рано днес вицепремиерът Томислав Дончев подчерта, че преговорите със САЩ в следващите дни са ключови, тъй като на 21 ноември влизат в сила американските санкции срещу „Лукойл“, „Роснефт“ и техните активи в чужбина.